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Дефицит федерального бюджета Бразилии в ноябре составил рекордные $11,7 млрд

Экономика и бизнес
26 декабря, 23:37 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
По сравнению с ноябрем прошлого года объем дефицита федерального бюджета увеличился на 17,2 млрд реалов ($5,25 млрд)
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Дефицит федерального бюджета Бразилии в ноябре составил 38,4 млрд реалов ($11,7 млрд) - рекордный показатель за всю историю регистрации соответствующих данных, которая началась в 1997 году. Об этом сообщило Национальное казначейство.

По сравнению с ноябрем прошлого года объем дефицита федерального бюджета увеличился на 17,2 млрд реалов ($5,25 млрд). За первые одиннадцать месяцев текущего года этот показатель достиг 94,2 млрд реалов ($28,8 млрд), в то время как за аналогичный период 2015 года он составил 54,1 млрд ($16,5 млрд). Это также самый худший результат за всю историю соответствующей статистики.

По прогнозам правительства Бразилии, общий дефицит бюджета крупнейшей южноамериканской страны по итогам 2016 года может достичь 170,5 млрд реалов ($52,1 млрд). В середине декабря парламент крупнейшей южноамериканской страны одобрил поправку к конституции, ограничивающую государственные расходы. Согласно документу, в течение ближайших 20 лет рост базовых расходов центрального правительства не должен превышать уровень инфляции предыдущего года.

Эта конституционная поправка является одной из ключевых экономических инициатив президента Бразилии Мишела Темера. Авторы законопроекта считают его необходимым для устранения бюджетного дефицита и привлечения иностранных инвестиций. Левая оппозиция утверждает, что принятие данной меры приведет к сокращению финансирования образования, здравоохранения и социальных программ, то есть негативно отразится на наименее защищенных слоях населения.

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