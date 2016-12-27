Торгпред: соглашение о ЗСТ поможет увеличить товарооборот РФ с Индией до $30 млрд

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Соглашение о зоне свободной торговли стран Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) с Индией поможет реализовать планы по увеличению товарооборота России и Индии до $30 млрд к 2025 году. Об этом сообщил ТАСС торговый представитель РФ в Индии Ярослав Тарасюк.

"Это давно ожидавшееся решение. Такое соглашение существенно поможет реализации одобренных лидерами России и Индии планов по увеличению ежегодного торгового оборота между нашими странами с примерно $10 млрд сегодня до $30 млрд в 2025 году", - сказал собеседник агентства.

На встрече в Санкт-Петербурге, прошедшей накануне, президенты России, Казахстана, Киргизии и Армении одобрили решение начать переговоры по поводу заключения соглашения о зоне свободной торговли ЕврАзЭС с Индией, а также с Ираном, Египтом и Сингапуром.

"В таком соглашении заинтересованы и индийская, и российская сторона. Достаточно сказать, что сегодня таможенная пошлина на поставку в Индию машинотехнической продукции из России составляет около 30%. Это соглашение сделает продукцию из РФ более конкурентоспособной на индийском рынке", - отметил Тарасюк.