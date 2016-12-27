Эксперты: для развития высоких технологий в Крыму нужны инвестиции и человеческий капитал

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Развитие высокотехнологичных сфер в Крыму обусловлено наличием частных инвестиций и человеческого капитала, а также рядом других факторов. Такое мнение корр. ТАСС высказали эксперты.

Ранее на пресс-конференции 23 декабря президент РФ Владимир Путин высказал мнение о том, что перспективными отраслями для Крыма могли бы быть, в частности, судоремонт, сельское хозяйство, химическая промышленность. В то же время он высказал пожелание о развитии на полуострове высокотехнологичной сферы.

"Создание мощной базовой инфраструктуры в энергетике, транспорте, водоснабжении и водоотведении — задача Федеральной целевой программы (ФЦП) "Социально-экономическое развитие РК и Севастополя до 2020 года". На базе новой инфраструктуры частный капитал может создать новую современную экономику", — сказал генеральный директор Дирекции по управлению ФЦП Андрей Никитченко, добавив, что одна только реализация ФЦП не сделает регион передовым в развитии высокотехнологичных отраслей. Еще одним важным для развития высокотехнологичных отраслей фактором он назвал человеческий капитал.

Это мнение разделяет и член Общественной палаты Республики Крым, председатель правления старейшего в Крыму приборостроительного завода "Фиолент" Александр Баталин. "Промышленники Крыма обеими руками "за" создание на полуострове научных центров по разработке высоких технологий, поскольку без этого не будет развития экономики в целом. Сейчас, к сожалению, у нас такой базы нет", — отметил Баталин.

Баталин уверен, что создание подобных центров привлечет и потенциальных инвесторов, которые будут заинтересованы как во вложении средств в развитие высоких технологий, так и создании для ученых необходимых условий для жизни и работы. "Без сомнения, это должны быть своеобразные научные городки, со своей инфраструктурой, чтобы заинтересовать, прежде всего, молодых ученых, которые занимались бы не только разработкой, но и внедрением своих разработок на производстве", — добавил он.

Видение развития и открытость миру

По мнению генерального директора Дирекции по ФЦП Андрея Никитченко, крымским и севастопольским властям очень важно иметь собственное видение развития высокотехнологичных отраслей и быть способными к кропотливой работе. "Крайне важны две способности государственного управления: во-первых, уметь собирать новые или старые отрасли из различных компонентов, во-вторых, уметь создавать равные конкурентные условия для тех, кто пожелает инвестировать в экономику региона", — добавил он.

Кроме того, не менее важным является понимание общемировых экономических тенденций. "Открытость к миру в смысле точного понимания, как развивается современная глобальная экономика, где находятся те ниши, которые можно заполнить или же какие новые ниши мы сами можем создать, превратив их в нашу становую специализацию, — это еще одна составляющая", — сказал Никитченко.

По его словам, совокупность всех вышеперечисленных факторов: инфраструктуры, инвестиций, кадров, умения властей работать при наличии собственного видения развития и понимания современных экономических тенденций, способно дать хорошие результаты в развитии высоких технологий на Крымском полуострове. "Успех будет зависеть от этих факторов, причем каждый из них критичен. Выпадение одного из них обрекает нас на провал или посредственный результат", — подчеркнул Никитченко.

Energynet как пример развития высоких технологий

В качестве примера действующего высокотехнологичного производства Никитченко привел компанию "Таврида Электрик", созданную нынешним депутатом Законодательного собрания Севастополя, доктором технических наук Алексеем Чалым. Компания специализируется на производстве современной электротехники и сейчас совместно с городскими властями будет реализовывать в Севастополе пилотный проект Energynet.

Задачей проекта является строительство в нескольких районах Севастополя так называемой smart grid или "умной" электросети, в результате чего повысится надежность электроснабжения, а тарифы можно будет снизить, в том числе станет возможной выплата потребителю денежной компенсации за недопоставку электроэнергии. Energynet предполагает использование информационных и коммуникационных технологий для сбора информации об энергопроизводстве и энергопотреблении, которые позволяют автоматически повышать устойчивость производства и распределения электроэнергии.

Как сообщили в пресс-службе правительства Севастополя, работы по проекту начнутся в следующем году и окончатся в первой половине 2018 года. Для их финансирования будет получен президентский грант, но сумма пока не называется.

Этот пилотный проект назван одним из приоритетных для Севастополя. В РФ в качестве пилотных регионов, где будут построены "умные" электросети, выбраны Севастополь и Калининградская область, а в случае успешной реализации Energynet в этих регионах опыт будет распространен на всю Россию. По данным Минэнерго РФ, стоимость одного такого проекта составляет от 80 до 800 млн рублей.

По мнению экономического обозревателя Алексея Тихонова, развитие высокотехнологических отраслей в Севастополе может быть связано именно с реализацией проекта Energynet, а также созданием в рамках ФЦП индустриального парка, который должен в пилотном режиме заработать в 2017 году. "Очень важно реализовать проект Energynet в Севастополе, потому что это будет создание работающей модели, которую можно будет потом тиражировать. Я думаю, что это получится. Если говорить о высоких технологиях в Севастополе, то это все, что будет связано здесь с этим проектом и индустриальным парком, где разместятся высокотехнологичные производства", - сказал Тихонов.