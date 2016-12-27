Бизнес-партнеру Аршавина продлили домашний арест на полгода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Выборгский районный суд Петербурга продлил почти на полгода, до июня 2017, срок домашнего ареста бывшего бизнес-партнера футболиста Андрея Аршавина - Петра Тиньгаева по делу о подделке его подписи на договорах поручительства в Сбербанке. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Инна Харченко.

"Вчера судья продлил срок домашнего ареста до 13 июня 2017 года", - сказала она.

Тиньгаев был задержан в марте 2016 года, Главное следственное управления СК по Петербургу предъявило ему обвинение по статье "Мошенничество в сфере кредитования". Как сообщал ТАСС, в декабре 2015 года СК возбудил уголовное дело по факту подделки подписи футболиста. По данным следствия, в 2012 году Тиньгаев предоставил в Сбербанк поддельный договор поручительства от Аршавина и получил льготные ставку кредита в 10,5% годовых.

Аршавин и Тиньгаев ранее открыли совместный бизнес по продаже и ремонту автомобилей, в рамках которого было зарегистрировано несколько компаний. Позднее футболист заявил, что продал свою долю.

Ранее Сбербанк пытался взыскать лично с Аршавина 110 млн рублей по поручительству за кредит компании "БалтАвтоТрейд", однако в сентябре 2015 года суд в иске отказал. Проведенная экспертиза показала, что подпись футболиста на документах по кредиту фальшивая.

В ноябре 2016 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Тиньгаева банкротом, сумма требований Сбербанка к его компаниям на сумму 1,68 млрд рублей.