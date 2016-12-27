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Медведев и Кудрин обсудили ход подготовки Стратегии развития РФ до 2024 года

Экономика и бизнес
27 декабря, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Премьер и зампредседателя Экономического совета при президенте также обсудили взаимодействие экспертов ЦСР и федеральных органов исполнительной власти
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с заместителем председателя Экономического совета при президенте России Алексеем Кудриным.

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Об этом сообщил официальный сайт правительства РФ.

"Алексей Кудрин рассказал о ходе подготовки программы "Стратегия развития России с 2018 по 2024 год", над которой по поручению президента работает Центр стратегических разработок (ЦСР)", - отмечается на сайте.

"Дмитрий Медведев и Алексей Кудрин также обсудили взаимодействие экспертов ЦСР и федеральных органов исполнительной власти", - говорится в сообщении.

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Персоны
Кудрин, Алексей Леонидович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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