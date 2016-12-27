Медведев и Кудрин обсудили ход подготовки Стратегии развития РФ до 2024 года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с заместителем председателя Экономического совета при президенте России Алексеем Кудриным.

Об этом сообщил официальный сайт правительства РФ.

"Алексей Кудрин рассказал о ходе подготовки программы "Стратегия развития России с 2018 по 2024 год", над которой по поручению президента работает Центр стратегических разработок (ЦСР)", - отмечается на сайте.

"Дмитрий Медведев и Алексей Кудрин также обсудили взаимодействие экспертов ЦСР и федеральных органов исполнительной власти", - говорится в сообщении.