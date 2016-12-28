Встреча комитета по контролю за добычей нефти пройдет 21-22 января в Вене

Футболист Верон возобновил карьеру в возрасте 41 годаСпорт 28 декабря, 18:47
СМИ: футболист "Краснодара" Ахмедов перешел в "Шанхай СИПГ"Спорт 28 декабря, 18:13
Пятикратный олимпийский чемпион велогонщик Уиггинс объявил о завершении карьерыСпорт 28 декабря, 18:09
Африканские футбольные руководители запретили колдовство во время матчейСпорт 28 декабря, 18:04
Трамп обвинил Обаму в препятствовании передаче власти и разрушении отношений с ИзраилемМеждународная панорама 28 декабря, 17:59
В России разработан универсальный беспилотник с вертикальным взлетом и посадкойАрмия и ОПК 28 декабря, 17:52
Объем перевозок ОТЛК в 2016 году увеличился более чем в 2 разаТранспорт 28 декабря, 17:47
Баннеры с изображением талисмана ЧМ-2018 Забиваки появились в СамареСпорт 28 декабря, 17:35
Фонд "Ночлежка" вручит 500 подарков бездомнымСоциальная ответственность 28 декабря, 17:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Заседание комитета по контролю за сокращением добычи нефти членами ОПЕК и странами-производителями, не входящими в нефтяной картель, пройдет в Вене 21-22 января.
Об этом сообщил министр нефти Ассам аль-Марзук.
"В настоящий момент ведутся приготовления к встрече стран - участниц комитета, ответственного за соблюдение договоренностей по добыче нефти, которая состоится в Вене 21-22 января следующего года", - приводит слова министра газета Al Raya.
Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо сообщал, что комитет по мониторингу добычи нефти стран ОПЕК и вне ОПЕК соберется 13 января в Абу-Даби.
Организация стран-экспортеров нефти и государства, не входящие в картель, на встрече в Вене 10 декабря 2016 года подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. К объявленному сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии следующего года присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7-1,8 млн баррелей.
РФ будет придерживаться обязательств по снижению производства на 300 тыс. баррелей. По заявлениям самих участников встречи, Мексика сократит добычу на 100 тыс. баррелей нефти в сутки, Оман - на 40 тыс., Азербайджан - на 35 тыс., Казахстан - на 20 тыс. Сокращение еще 63 тыс. баррелей распределится между Суданом, Южным Суданом, Малайзией, Экваториальной Гвинеей, Брунеем и Бахрейном.