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Встреча комитета по контролю за добычей нефти пройдет 21-22 января в Вене

Экономика и бизнес
28 декабря, 18:21 UTC+3
Ведутся приготовления к встрече стран - участниц комитета
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Заседание комитета по контролю за сокращением добычи нефти членами ОПЕК и странами-производителями, не входящими в нефтяной картель, пройдет в Вене 21-22 января.

Об этом сообщил министр нефти Ассам аль-Марзук.

"В настоящий момент ведутся приготовления к встрече стран - участниц комитета, ответственного за соблюдение договоренностей по добыче нефти, которая состоится в Вене 21-22 января следующего года", - приводит слова министра газета Al Raya.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо сообщал, что комитет по мониторингу добычи нефти стран ОПЕК и вне ОПЕК соберется 13 января в Абу-Даби.

Организация стран-экспортеров нефти и государства, не входящие в картель, на встрече в Вене 10 декабря 2016 года подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. К объявленному сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии следующего года присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7-1,8 млн баррелей.

РФ будет придерживаться обязательств по снижению производства на 300 тыс. баррелей. По заявлениям самих участников встречи, Мексика сократит добычу на 100 тыс. баррелей нефти в сутки, Оман - на 40 тыс., Азербайджан - на 35 тыс., Казахстан - на 20 тыс. Сокращение еще 63 тыс. баррелей распределится между Суданом, Южным Суданом, Малайзией, Экваториальной Гвинеей, Брунеем и Бахрейном. 

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