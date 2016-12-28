Силуанов: Россия имеет серьезные шансы выиграть дело по иску к Украине в Лондонском суде

ООН опасается вспышек заболеваний в ДамаскеМеждународная панорама 29 декабря, 0:48
ЦСКА сыграет с "Црвеной Звездой" в матче баскетбольной ЕвролигиСпорт 29 декабря, 0:23
Станция московского метро "Фрунзенская" открывается после реконструкцииМосква 29 декабря, 0:22
Гергиев и оркестр Мариинки исполнят Реквием Верди в память о жертвах катастрофы Ту-154Культура 29 декабря, 0:15
Масштабный российский фильм "Викинг" выходит в прокатКультура 29 декабря, 0:14
Аггент: Луис Адриано станет игроком "Спартака" на следующей неделеСпорт 29 декабря, 0:12
Министр транспорта РФ Соколов расскажет о ситуации вокруг катастрофы Ту-154Происшествия 29 декабря, 0:07
Минобороны РФ прокомментировало карикатуры Charlie Hebdo на крушение Ту-154Политика 28 декабря, 23:44
Independent: афганские экстремисты обезглавили женщину, которая пришла на рынок без мужаПроисшествия 28 декабря, 23:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия имеет серьезные шансы выиграть дело по иску к Украине в Лондонском суде, касающегося неисполнения Киевом обязательств по долгу на $3 млрд. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".
"Надеюсь, что решение суда будет объективным. Считаю, что у нас довольно высокие шансы с тем, чтобы позиция РФ в этом суде была выигрышной", - сказал он.
По словам министра, Украина "имитировала" деятельность, якобы желая договориться с Россией. "Мы до сих пор готовы к договоренностям с украинской стороной о возможной реструктуризации (задолженности), но на условиях лучше, конечно, чем у коммерческих кредиторов", - подчеркнул Силуанов.
Украина в конце 2015 года допустила дефолт по еврооблигациям, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд). Украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия в свою очередь настаивала на суверенном характере долга.
В феврале 2016 года Минфин России подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности с Украины. Рассмотрение иска начнется 17 января 2017 года.