Силуанов: Россия имеет серьезные шансы выиграть дело по иску к Украине в Лондонском суде

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия имеет серьезные шансы выиграть дело по иску к Украине в Лондонском суде, касающегося неисполнения Киевом обязательств по долгу на $3 млрд. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".

"Надеюсь, что решение суда будет объективным. Считаю, что у нас довольно высокие шансы с тем, чтобы позиция РФ в этом суде была выигрышной", - сказал он.

По словам министра, Украина "имитировала" деятельность, якобы желая договориться с Россией. "Мы до сих пор готовы к договоренностям с украинской стороной о возможной реструктуризации (задолженности), но на условиях лучше, конечно, чем у коммерческих кредиторов", - подчеркнул Силуанов.

Украина в конце 2015 года допустила дефолт по еврооблигациям, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд). Украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия в свою очередь настаивала на суверенном характере долга.

В феврале 2016 года Минфин России подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности с Украины. Рассмотрение иска начнется 17 января 2017 года.