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Силуанов: в МВФ понимали, что Украина вела недобросовестные переговоры с РФ по долгу

Экономика и бизнес
15 сентября, 18:52 UTC+3
Министр отметил, что решение о предоставлении транша Украине было принято в несоответствии с правилами МВФ
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Антон Силуанов

Антон Силуанов

© Тимур Ханов/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Большинство членов совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) понимало, что Украина не вела добросовестные переговоры с РФ по урегулированию долга, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

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"Большинство участников, членов совета директоров, понимало те натяжки, с которыми принимается это решение, и понимало о том, что украинская сторона добросовестно не вела переговоры с Россией, как это требует положение, утвержденное Международным валютным фондом", - сказал он  в эфире телеканала "Россия 24".

Министр отметил, что российскую сторону прежде всего беспокоит то, что решение о предоставлении транша Украине было принято в несоответствии с правилами МВФ.

Совет директоров МВФ завершил в среду вечером второй обзор антикризисной программы Украины и решил выделить Киеву кредитный транш в размере примерно $1 млрд . Совет наметил также планы на будущее: в случае выполнения программных критериев Украина сможет в ноябре получить транш в размере около $1,3 млрд , а в феврале будущего года - еще один, примерно на $2 млрд .

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В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин и бывший тогда президентом Украины Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. В рамках программы облигации на $3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией за счет средств Фонда национального благосостояния.

Правительство Украины 18 декабря 2015 года ввело мораторий на выплату долга РФ, а занимавший в то время пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк мотивировал это тем, что Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации наравне с частными кредиторами. Однако за день до этого, 17 декабря, совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным. Это означает, что обязательства по выплате долга несет государство-заемщик.

20 декабря 2015 года Украина просрочила выплату России по долгу, и Минфин РФ в связи с этим инициировал процедуру судебного разбирательства. В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга. Суд назначил рассмотрение дела по иску РФ к Украине по долгу в $3 млрд на 17 января 2017 года.

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