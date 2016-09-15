Очередной кредитный транш МВФ может быть выделен Киеву в этом году

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. МВФ может выделить Украине очередной кредитный транш "до конца текущего года". Официальный представитель Фонда Джерри Райс подтвердил это на регулярном брифинге для журналистов, отвечая на вопрос ТАСС.

Точные сроки нового обзора украинской программы и размеры ожидаемого транша Райс не уточнил. По его словам, они будут определяться Советом директоров МВФ. Накануне Совет впервые более чем за год рассматривал украинскую программу и завершил ее второй обзор. По итогам Киеву был выделен транш в размере примерно $1 млрд.

На просьбу уточнить, чем было продиктовано сокращение размеров транша по сравнению с суммой в $1,7 млрд, изначально закладывавшейся в программные документы, Райс ответил, что произошло "изменение фазировки" программы. По его словам, "в этом нет ничего необычного", поскольку "обзоры для того и проводятся, чтобы производить перекалибровку" планов и приводить их в соответствие с "потребностями в финансировании и политическими рекомендациями".

Райса спрашивали, что власти в Киеве должны сделать для успешного завершения очередного обзора и получения кредитного транша. В ответ он напомнил о распространенном накануне заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, в котором говорилось о "вызовах", с которыми в перспективе будет сталкиваться Украина.

Национальный банк Украины, как указал один из репортеров, ожидает от МВФ в нынешнем году очередного транша в размере $1,3 млрд. Райс отказался подтвердить обоснованность этих ожиданий. Он повторил, что размер предполагаемого транша "будет определяться Советом директоров".

Вместе с тем ТАСС стало известно из осведомленных источников в МВФ, что Совет на своем заседании обсуждал в предварительном порядке планы на будущее в реализации украинской программы. Было решено, что в случае выполнения программных критериев Украина сможет в ноябре рассчитывать на транш в размере около $1,3 млрд, а в феврале будущего года - еще на один, примерно на $2 млрд.