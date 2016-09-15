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Очередной кредитный транш МВФ может быть выделен Киеву в этом году

Экономика и бизнес
15 сентября, 17:45 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Точные сроки нового обзора украинской программы и размеры ожидаемого транша
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ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. МВФ может выделить Украине очередной кредитный транш "до конца текущего года". Официальный представитель Фонда Джерри Райс подтвердил это на регулярном брифинге для журналистов, отвечая на вопрос ТАСС.

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Точные сроки нового обзора украинской программы и размеры ожидаемого транша Райс не уточнил. По его словам, они будут определяться Советом директоров МВФ. Накануне Совет впервые более чем за год рассматривал украинскую программу и завершил ее второй обзор. По итогам Киеву был выделен транш в размере примерно $1 млрд.

На просьбу уточнить, чем было продиктовано сокращение размеров транша по сравнению с суммой в $1,7 млрд, изначально закладывавшейся в программные документы, Райс ответил, что произошло "изменение фазировки" программы. По его словам, "в этом нет ничего необычного", поскольку "обзоры для того и проводятся, чтобы производить перекалибровку" планов и приводить их в соответствие с "потребностями в финансировании и политическими рекомендациями".

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Райса спрашивали, что власти в Киеве должны сделать для успешного завершения очередного обзора и получения кредитного транша. В ответ он напомнил о распространенном накануне заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, в котором говорилось о "вызовах", с которыми в перспективе будет сталкиваться Украина.

Национальный банк Украины, как указал один из репортеров, ожидает от МВФ в нынешнем году очередного транша в размере $1,3 млрд. Райс отказался подтвердить обоснованность этих ожиданий. Он повторил, что размер предполагаемого транша "будет определяться Советом директоров".

Вместе с тем ТАСС стало известно из осведомленных источников в МВФ, что Совет на своем заседании обсуждал в предварительном порядке планы на будущее в реализации украинской программы. Было решено, что в случае выполнения программных критериев Украина сможет в ноябре рассчитывать на транш в размере около $1,3 млрд, а в феврале будущего года - еще на один, примерно на $2 млрд.

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