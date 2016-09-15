Силуанов: заседание МВФ по траншу Украине было поспешным

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КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ), на котором было одобрено выделение очередного транша финансовой помощи Украине, было поспешным, дискуссии практически не было, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".
Совет директоров МВФ завершил в среду вечером второй обзор антикризисной программы Украины и решил выделить Киеву кредитный транш в размере примерно $1 млрд.
Совет наметил также планы на будущее: в случае выполнения программных критериев Украина сможет в ноябре получить транш в размере около $1,3 млрд, а в феврале будущего года - еще один, примерно на $2 млрд.
Ранее министр финансов РФ заявлял, что Россия будет голосовать на заседании против такого решения, в частности, из-за того, что Киев не проявляет добросовестного подхода к переговорам о своей просроченной суверенной задолженности перед Москвой.
"Заседание совета директоров фонда по этому вопросу прошло слишком быстро, дискуссии практически не было. Москва настаивает на том, что ни о каких деньгах (от МВФ - прим. ред.) речи быть не должно, пока не решится вопрос по долгу Украины России", - сказал он.
В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин и бывший тогда президентом Украины Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг. В рамках программы облигации на $3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией за счет средств Фонда национального благосостояния.
Правительство Украины 18 декабря 2015 года ввело мораторий на выплату долга РФ, а занимавший в то время пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк мотивировал это тем, что Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации наравне с частными кредиторами.
Однако за день до этого, 17 декабря, совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным. Это означает, что обязательства по выплате долга несет государство-заемщик.
20 декабря 2015 года Украина просрочила выплату России по долгу, и Минфин РФ в связи с этим инициировал процедуру судебного разбирательства. В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга. Суд назначил рассмотрение дела по иску РФ к Украине по долгу в $3 млрд на 17 января 2017 года.