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В Киеве проходит акция против выделения Украине кредита МВФ

Международная панорама
14 сентября, 18:18 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, сентября. /ТАСС
У здания международной организации полуголые участники акции держат плакаты "МВФ, не финансируй коррупцию!"
Материал из 1 страницы
Петр Порошенко

Петр Порошенко

© EPA/FLORIAN GAERTNER/PHOTOTHEK

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Около полусотни активистов организации "Европейский Совет студентов Украины" заблокировали вход в украинское представительство миссии Международного валютного фонда (МВФ), выступая против выделения Украине очередного транша. Об этом сообщило агентство "Украинские новости".

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У здания международной организации полуголые участники акции держат плакаты "Гонтарева и Янукович - партнеры по отмыванию денег!", "Без возврата миллионов Януковича - нет кредита МВФ", "МВФ, не финансируй коррупцию!". Как пояснили организаторы, отсутствие одежды у участников акции символизирует бедность украинского народа, с которого власти сняли последнюю рубашку.

"Запад должен требовать от руководства Украины гораздо больше, чем требует сейчас! Потому что руководство страны водит за нос не только свой народ, но и западных партнеров", - заявил организатор акции Михаил Мазуренко.

Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина получит очередной транш от МВФ 14 сентября. Днем ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия на заседании Совета директоров МВФ 14 сентября проголосует против предоставления кредита, поскольку это противоречит действующим правилам фонда для стран с суверенной задолженностью. Силуанов пообещал, что Минфин России направит письмо директору МВФ Кристин Лагард с объяснением позиции Москвы.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года, оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Киев успел получить два транша $5 млрд и $1,7 млрд. Глава минфина Украины Александр Данилюк ранее заявлял, что Киев близок к получению от МВФ $1 млрд.

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