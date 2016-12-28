Власти Венесуэлы выделили средства на закупку оружия в РФ и КНР

МЕХИКО, 28 декабря. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Правительство Венесуэлы одобрило выделение средств на приобретение современного вооружения российского и китайского производства. Об этом сообщил президент республики Николас Мадуро.

"Самые современные мировые технологии, благодаря Китаю и России, и самое современное вооружение всем бойцам сил специального назначения, всем группам специального назначения и всем военнослужащим сил быстрого реагирования Боливарианских вооруженных сил, - заявил Мадуро. - Очень скоро командующий (министр обороны Владимир Падрино Лопес - прим. ТАСС) отправится в Россию и Китай, чтобы закрыть сделки и получить самые современные технологии и оружие".

Мадуро выступил перед вооруженными силами страны на торжественной церемонии приветствия, которая проводится в конце года.