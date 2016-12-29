ЦБ ограничил на два месяца страховую лицензию по ОСАГО у "ВТБ Страхование"

"Щелкунчик" станет хедлайнером новогодней афиши театров МосквыКультура 29 декабря, 10:00
Более 40 авиарейсов отменили в аэропортах МосквыОбщество 29 декабря, 9:57
Совет директоров "Газпром нефти" вновь назначил Дюкова главой компании на 5 летТЭК 29 декабря, 9:48
Глава "Компании Усть-Луга" арестован до 21 января по делу о мошенничествеПроисшествия 29 декабря, 9:47
Показатель одобрения деятельности Путина достиг годового максимумаОбщество 29 декабря, 9:21
В столице открывается новогодний фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи"Москва 29 декабря, 9:13
Анна Шабарова, РМК: Мы – социально ответственная компанияНовости партнеров 29 декабря, 9:09
Московский метрополитен объявил конкурс на поставку и обслуживание 400 новых вагонов "Ока"Москва 29 декабря, 9:05
Финансовая поддержкаОбразовательные курсы 29 декабря, 9:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Банк России приказом от 28 декабря ограничил сроком на два месяца действие лицензии на осуществление страхования по ОСАГО у страховой компании "ВТБ Страхование". Это следует из материалов регулятора.
"Ограничить действие лицензии от 17.09.2015 ОС № 3398-03 на осуществление страхования по виду деятельности "обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств" СК "ВТБ Страхование", - отмечается в решении ЦБ.
В частности, ограничение на действие лицензии было введено в связи с неисполнением со стороны "ВТБ Страхование" предписания Банка России от 2 декабря 2016 года. Подробности предписания ЦБ не уточняет.
Компания "ВТБ Страхование" основана в 2000 году и входит в международную финансовую группу ВТБ. Уставный капитал компании составляет 5,5 млрд рублей. Общий объем страховых сборов по итогам 2015 года составил 49,2 млрд руб. Филиалы и офисы продаж компании работают в 90 городах РФ.