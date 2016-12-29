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ЦБ ограничил на два месяца страховую лицензию по ОСАГО у "ВТБ Страхование"

Экономика и бизнес
29 декабря, 8:46 UTC+3
Ограничение введено в связи с неисполнением со стороны "ВТБ Страхование" предписания Банка России от 2 декабря 2016 года
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Банк России приказом от 28 декабря ограничил сроком на два месяца действие лицензии на осуществление страхования по ОСАГО у страховой компании "ВТБ Страхование". Это следует из материалов регулятора.

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"Ограничить действие лицензии от 17.09.2015 ОС № 3398-03 на осуществление страхования по виду деятельности "обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств" СК "ВТБ Страхование", - отмечается в решении ЦБ. 

В частности, ограничение на действие лицензии было введено в связи с неисполнением со стороны "ВТБ Страхование" предписания Банка России от 2 декабря 2016 года. Подробности предписания ЦБ не уточняет.

Компания "ВТБ Страхование" основана в 2000 году и входит в международную финансовую группу ВТБ. Уставный капитал компании составляет 5,5 млрд рублей. Общий объем страховых сборов по итогам 2015 года составил 49,2 млрд руб. Филиалы и офисы продаж компании работают в 90 городах РФ. 

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