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Mercedes отзывает в России более 200 купе S-класса

Экономика и бизнес
29 декабря, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
В автомобилях обнаружены проблемы с ремнями безопасности
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© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский дилер Mercedes АО "Мерседес-Бенц РУС" отзывает в России 208 автомобилей модели S-Class (217). Как сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), отзыву подлежат авто, реализованные с ноября 2015 г. по март 2016 г.

"В данных транспортных средствах устройства подачи ремня безопасности перед началом движения могут не занять свое первоначальное положение и, соответственно, оставаться в выдвинутом состоянии", - говорится в сообщении.

В рамках отзывной кампании на вышеуказанных автомобилях будут будет выполнено SCN - кодирование в блоке управления в задней части транспортного средства.

Все ремонтные работы будут осуществляться для владельцев бесплатно.

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