Минск надеется решить нефтегазовый вопрос с Москвой в начале 2017 года

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Белоруссия рассчитывает, что компромиссное решение по нефтегазовому вопросу с Россией будет найдено не позднее первого квартала 2017 года. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко.

"Мы надеемся достигнуть компромиссного решения по нефтегазовому вопросу не позднее первого квартала 2017 года. Мы не теряем оптимизма, работаем с российскими коллегами системно и стараемся идти путем компромиссов как в своих формулировках, так и расчетах", - отметил Семашко, слова которого приводит государственное агентство "БелТА".

Как подчеркнул премьер-министр, в ходе переговоров стороны ищут "все возможные источники и механизмы, чтобы выйти на прежние договоренности по выравниванию условий хозяйствования в рамках Евразийского экономического союза, и прийти сначала к единому рынку электроэнергии, а затем - газа и нефти". Он также отметил, что "взаимопонимание с обеих сторон есть".

"У нас есть все аргументы и необходимые инструменты для реализации совместного плана действий", - сказал Семашко.

С начала 2016 года Белоруссия ведет переговоры с Россией о снижении цены на газ. А с июля РФ более чем на треть сократила поставки нефти в Белоруссию, реагируя на существующую, с точки зрения российской стороны, недоплату за поставленный природный газ (более $300 млн).

В начале декабря Белоруссия перечислила России авансовый платеж за газ и заявила, что рассчитывает на восстановление объемов поставок нефти в республику. Однако вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что Россия вернула платеж и настаивает на полном исполнении газового контракта.

По словам Дворковича, белорусские партнеры интерпретируют определенные нормы контракта таким образом, что цены на газ должны быть ниже, чем прописано в соглашении. Однако Россия не согласна с этим и настаивает на полном исполнении контракта. При этом Дворкович подчеркнул, что идет дискуссия о том, что будет дальше, а не только в 2017 году.