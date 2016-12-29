Международные резервы РФ за неделю выросли на $0,1 млрд

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Международные резервы России за неделю с 16 декабря до 23 декабря 2016 года повысились на $0,1 млрд, до $379,1 млрд, сообщил Банк России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.