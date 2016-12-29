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Международные резервы РФ за неделю выросли на $0,1 млрд

Экономика и бизнес
29 декабря, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Общая сумма составила $379,1 млрд
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Международные резервы России за неделю с 16 декабря до 23 декабря 2016 года повысились на $0,1 млрд, до $379,1 млрд, сообщил Банк России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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