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Генсек ОПЕК отметил роль Новака в достижении соглашений по нефти

Экономика и бизнес
29 декабря, 16:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Юлия Хазагаева
Мухаммед Баркиндо назвал министра энергетики РФ целеустремленным и гениальным
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Министр энергетики РФ Александр Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Юлия Хазагаева/. Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо высоко оценил роль России и, в частности, министра энергетики Александра Новака в достижении соглашений по мерам стабилизации нефтяного рынка. Такое мнение Баркиндо высказал в беседе с ТАСС.

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"Я очень высоко ценю лидерскую роль России в лице министра (энергетики) Александра Новака. Я нахожу его целеустремленным, гениальным и крайне приверженным нашей общей цели привести рынок нефти к равновесию после долгого и разрушительного цикла", - подчеркнул Баркиндо.

Он отметил, что этот год был удивительным и насыщенным как для ОПЕК, так и для России.

Осенью этого года страны ОПЕК объявили о снижении добычи нефти на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года года, а в декабре к ним присоединились еще 11 стран, не входящих в картель, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Россия, в частности, сократит суточную добычу на 300 тыс. баррелей. Таким образом, общее сокращение составит 1,7-1,8 млн баррелей в день.

На Россию в этой сделке приходится второй по величине лимит сокращения после Саудовской Аравии. Министры стран ОПЕК неоднократно отмечали заслуги России в успешности переговоров по сокращению добычи.

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Темы
Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Баркиндо, Мухаммед Новак, Александр Валентинович
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