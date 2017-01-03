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Сеул одобрил заявку Fincantieri на покупку верфей, где строили "Мистрали"

Экономика и бизнес
3 января, 17:49 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
Две трети акций верфей в Сен-Назере принадлежат судостроительному концерну STX, а оставшаяся доля принадлежит правительству Франции
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ПАРИЖ, 3 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Власти Южной Кореи одобрили заявку итальянской Fincantieri на покупку верфей в Сен-Назере, где строились "Мистрали". Соответствующее решение принял торговый суд в Сеуле, сообщает агентство AFP.

В настоящее время две трети акций верфей в Сен-Назере принадлежат южнокорейскому судостроительному концерну STX, а оставшаяся доля принадлежит правительству Франции. В мае 2016 года STX, несший убытки на протяжении нескольких лет, сообщил о банкротстве. Пакет акций завода в Сен-Назере, который был единственным рентабельным активом в портфеле концерна, был выставлен на продажу.

Заинтересованность в приобретении верфей на западе Франции высказывали несколько крупных компаний, однако официальную заявку подала лишь итальянская Fincantieri. В результате она и выиграла тендер, объявленный STX.

В 2011 году в Сен-Назере началось строительство двух вертолетоносцев типа "Мистраль" по заказу ВМФ России. Первый корабль Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против РФ президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта. Летом 2015 года контракт был расторгнут. В результате Париж выплатил Москве 949,7 млн евро, а корабли затем были проданы Египту.

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