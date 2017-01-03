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Индексы ММВБ и РТС в первый торговый день года установили новые рекорды

Экономика и бизнес
3 января, 21:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС
Повышение котировок российских акций происходило на фоне рекордно дорожающей нефти
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили первый торговый день 2017 года ростом котировок.

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Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов во вторник на Московской бирже поднялся на 2,36%, до 2285,43 пункта - нового максимума за всю историю торгов, РТС - на 3,21%, до 1189,32 пункта - максимального уровня с сентября 2014 года.

Повышение котировок российских акций происходило на фоне рекордно дорожающей нефти.

Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 г. на бирже ICE в Лондоне подорожала по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 2,6% до 58,24 доллара за баррель, превысив отметку 58 долларов за баррель впервые с июля 2015 года.

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