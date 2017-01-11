Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 59.95
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Tesla для разработки автопилота наймет одного из самых опытных программистов Apple

Экономика и бизнес
11 января, 4:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Крис Лэттнер проработал в Apple около 11 лет и сыграл ключевую роль в создании языка программирования Swift
Материал из 1 страницы
© EPA/IAN LANGSDON

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Один из самых опытных программистов корпорации Apple - Крис Лэттнер - перейдет в компанию Tesla Motors, он будет отвечать за разработку новейшей системы автопилота. Об этом говорится в заявлении, размещенном во вторник на сайте Tesla.

Смотрите также
Tesla отзывает около семи тысяч адаптеров для зарядки автомобилей в США

"Мы рады приветствовать Криса Лэттнера, который станет в Tesla вице-президентом по программному обеспечению для автопилота", - отмечается в сообщении. В нем подчеркивается, что Лэттнер проработал в Apple около 11 лет, сыграл ключевую роль в создании языка программирования Swift и пользуется репутацией высокопрофессионального специалиста. В Tesla уверены, что Лэттнер поможет создать автомобили, способные ездить совершенно без участия человека.

Ранее в отделе по разработке автопилота в Tesla был лишь временный руководитель. Эту должность занимал Джинна Хоссейн, который является главным разработчиком программного обеспечения в компании SpaceX. Как Tesla, так и SpaceX возглавляет американский предприниматель Илон Маск. Как отмечает агентство Reuters, Лэттнер уже уведомил руководство Apple о планах покинуть эту компанию; в Apple и Tesla отказались от дальнейших комментариев на этот счет.

В октябре 2016 года Tesla заявила, что намерена оснащать все выпускаемые ею автомобили новыми системами, необходимыми для полностью автономной работы автопилота. До этого в компании указывали, что данная система в ее машинах рассчитана на присутствие водителя, который в некоторых ситуациях берет управление на себя.

Смотрите также
Tesla перевела на солнечную энергию целый остров

Как отмечалось тогда в заявлении Tesla, новые системы, это, в частности, "восемь камер, обеспечивающих 360-градусный угол обзора вокруг автомобиля на расстоянии до 250 метров", и "12 усовершенствованных ультразвуковых датчиков", которые "позволяют заметить твердые и мягкие объекты на дистанции почти в два раза большей, чем раньше". Кроме того, машины Tesla будут оснащены радаром с усовершенствованной функцией обработки данных.

В последние месяцы в США произошло несколько аварий, связанных с использованием автопилота в автомобилях Tesla. Так, в мае 2016 года в штате Флорида в результате ДТП погиб водитель, ехавший в ясную солнечную погоду в автомобиле Tesla Model S, находившемся под управлением электронного ассистента. Как указали в Tesla Motors, сенсоры и датчики машины не смогли различить на фоне неба ярко освещенный солнцем белый трейлер, стоявший почти перпендикулярно направлению движения Tesla.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Поймать хай, чтобы шорты надеть: как работает биржа
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Задержка рейса не повод отчаиваться: инструкция для тех, кто застрял в аэропорту
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: СК арестовал 15 объектов имущества и средства Улюкаева на 564 млн рублей
2
Кабмин считает разумным возобновление экономических связей РФ и США
3
В Москве неизвестные похитили из офиса "Булгарбанка" около 20 млн руб.
4
Шипулин стартует на втором этапе эстафеты на КМ по биатлону в Рупольдинге
5
WP: Тиллерсон намерен призвать к открытому и откровенному диалогу с РФ
6
Обама: Россия и Китай вряд ли сравнятся по влиянию с США
7
Захарова назвала внешнюю политику США бессмысленной и вредоносной
Темы дня
Реклама