Tesla для разработки автопилота наймет одного из самых опытных программистов Apple

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Один из самых опытных программистов корпорации Apple - Крис Лэттнер - перейдет в компанию Tesla Motors, он будет отвечать за разработку новейшей системы автопилота. Об этом говорится в заявлении, размещенном во вторник на сайте Tesla.

"Мы рады приветствовать Криса Лэттнера, который станет в Tesla вице-президентом по программному обеспечению для автопилота", - отмечается в сообщении. В нем подчеркивается, что Лэттнер проработал в Apple около 11 лет, сыграл ключевую роль в создании языка программирования Swift и пользуется репутацией высокопрофессионального специалиста. В Tesla уверены, что Лэттнер поможет создать автомобили, способные ездить совершенно без участия человека.

Ранее в отделе по разработке автопилота в Tesla был лишь временный руководитель. Эту должность занимал Джинна Хоссейн, который является главным разработчиком программного обеспечения в компании SpaceX. Как Tesla, так и SpaceX возглавляет американский предприниматель Илон Маск. Как отмечает агентство Reuters, Лэттнер уже уведомил руководство Apple о планах покинуть эту компанию; в Apple и Tesla отказались от дальнейших комментариев на этот счет.

В октябре 2016 года Tesla заявила, что намерена оснащать все выпускаемые ею автомобили новыми системами, необходимыми для полностью автономной работы автопилота. До этого в компании указывали, что данная система в ее машинах рассчитана на присутствие водителя, который в некоторых ситуациях берет управление на себя.

Как отмечалось тогда в заявлении Tesla, новые системы, это, в частности, "восемь камер, обеспечивающих 360-градусный угол обзора вокруг автомобиля на расстоянии до 250 метров", и "12 усовершенствованных ультразвуковых датчиков", которые "позволяют заметить твердые и мягкие объекты на дистанции почти в два раза большей, чем раньше". Кроме того, машины Tesla будут оснащены радаром с усовершенствованной функцией обработки данных.

В последние месяцы в США произошло несколько аварий, связанных с использованием автопилота в автомобилях Tesla. Так, в мае 2016 года в штате Флорида в результате ДТП погиб водитель, ехавший в ясную солнечную погоду в автомобиле Tesla Model S, находившемся под управлением электронного ассистента. Как указали в Tesla Motors, сенсоры и датчики машины не смогли различить на фоне неба ярко освещенный солнцем белый трейлер, стоявший почти перпендикулярно направлению движения Tesla.