Honda отзывает 772 тыс. автомобилей в США из-за проблем с подушками безопасности

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Японский концерн Honda отзывает 772 тыс. автомобилей марок Honda и Acura в США из-за неисправностей подушек безопасности производства фирмы Takata. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Программа отзыва распространяется, в частности, на модели Honda Accord 2008-2012 годов выпуска, Honda Civic 2006-2011 гг., Honda Fit 2007-2012 гг., а также Honda Insight 2010-2012 гг.

Подушки безопасности японской компании Takata оказались в центре скандала в 2014 году. Из-за неисправности пиропатрона при аварии они не всегда раскрывались правильно, а потому могли лопнуть или же "выстрелить" в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла. Из- за таких инцидентов погибли 11 человек, 10 из них - в США. Количество отозванных из-за этого автомобилей по всему миру уже превысило 100 млн.

Ранее автопроизводитель из-за проблем с подушками безопасности отозвал почти 55,6 тыс. транспортных средств из РФ и 670 тыс. из Японии.