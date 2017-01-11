Honda отзывает 772 тыс. автомобилей в США из-за проблем с подушками безопасности

Роспотребнадзор рекомендует отменить массовые мероприятия в Томской области из-за гриппаСибирь 11 января, 8:29
Число безработных в Южной Корее впервые с 2000 года превысило 1 млн человекЭкономика и бизнес 11 января, 8:04
СМИ: администрация Обамы надеялась использовать ИГ для давления на АсадаМеждународная панорама 11 января, 7:32
Панарин отдал голевую передачу в победном матче НХЛ "Чикаго" - "Детройт"Спорт 11 января, 7:29
Honda отзывает 772 тыс. автомобилей в США из-за проблем с подушками безопасностиЭкономика и бизнес 11 января, 7:09
Три очка Маршанда помогли "Бостону" победить "Сент-Луис" в матче НХЛСпорт 11 января, 7:06
В Томске выпало рекордное за 18 лет количество снегаОбщество 11 января, 7:05
ФК "Томь" проведет первый тренировочный сбор в ТурцииСпорт 11 января, 6:51
"Филадельфия" проиграла "Баффало" в НХЛ, Проворов отдал голевую передачуСпорт 11 января, 6:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Японский концерн Honda отзывает 772 тыс. автомобилей марок Honda и Acura в США из-за неисправностей подушек безопасности производства фирмы Takata. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
Программа отзыва распространяется, в частности, на модели Honda Accord 2008-2012 годов выпуска, Honda Civic 2006-2011 гг., Honda Fit 2007-2012 гг., а также Honda Insight 2010-2012 гг.
Подушки безопасности японской компании Takata оказались в центре скандала в 2014 году. Из-за неисправности пиропатрона при аварии они не всегда раскрывались правильно, а потому могли лопнуть или же "выстрелить" в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла. Из- за таких инцидентов погибли 11 человек, 10 из них - в США. Количество отозванных из-за этого автомобилей по всему миру уже превысило 100 млн.
Ранее автопроизводитель из-за проблем с подушками безопасности отозвал почти 55,6 тыс. транспортных средств из РФ и 670 тыс. из Японии.