Крым планирует в 2017 году продать недвижимость Коломойского на 2 млрд рублей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Власти Крыма планируют в 2017 году продать ряд объектов недвижимости, ранее принадлежащих украинскому олигарху Игорю Коломойскому, выручив от сделок порядка 2 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на рабочей встрече с министром имущественных и земельных отношений региона Анной Анюхиной.
"На этот год намечен план (по продаже объектов имущества Коломойского - прим. ТАСС) на 2 млрд рублей, которые мы обязательно должны передать вкладчикам. Попробуем оценить и продать в этом году большее количество объектов. Давайте максимально усилим работу в этом направлении", - привела слова Аксенова пресс-служба крымского правительства.
Анохина напомнила, что в прошлом году власти реализовали шесть объектов имущества Коломойского на общую сумму 1,5 млрд рублей, в том числе санаторий "Форос" за 1,2 млрд рублей.
"Все средства переданы Фонду защиты вкладчиков (для возмещения крымчанам вкладов свыше 700 тыс. рублей в украинских банках - прим. ТАСС) и уже переданы людям", - приведены в сообщении слова Анохиной.
Она доложила главе Крыма, что есть сложности в работе по продаже недвижимости Коломойского. Связаны они с тем, что штатная численность министерства ограничена. "Закрепите за этим направлением одного из заместителей, который целиком будет заниматься данным вопросом, он очень важен", - потребовал Аксенов.
По последним данным, общее количество жителей Крыма, чьи вклады в украинских банках превышали 700 тыс. рублей, составляет около 9,5 тыс. человек, для выплаты компенсаций всем необходимо в общей сложности порядка 5,4 млрд рублей.