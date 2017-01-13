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Крым планирует в 2017 году продать недвижимость Коломойского на 2 млрд рублей

Экономика и бизнес
13 января, 18:38 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
В прошлом году власти реализовали шесть объектов имущества Коломойского на общую сумму 1,5 млрд рублей, в том числе санаторий "Форос" за 1,2 млрд рублей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Власти Крыма планируют в 2017 году продать ряд объектов недвижимости, ранее принадлежащих украинскому олигарху Игорю Коломойскому, выручив от сделок порядка 2 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на рабочей встрече с министром имущественных и земельных отношений региона Анной Анюхиной.

"На этот год намечен план (по продаже объектов имущества Коломойского - прим. ТАСС) на 2 млрд рублей, которые мы обязательно должны передать вкладчикам. Попробуем оценить и продать в этом году большее количество объектов. Давайте максимально усилим работу в этом направлении", - привела слова Аксенова пресс-служба крымского правительства.

Анохина напомнила, что в прошлом году власти реализовали шесть объектов имущества Коломойского на общую сумму 1,5 млрд рублей, в том числе санаторий "Форос" за 1,2 млрд рублей.

"Все средства переданы Фонду защиты вкладчиков (для возмещения крымчанам вкладов свыше 700 тыс. рублей в украинских банках - прим. ТАСС) и уже переданы людям", - приведены в сообщении слова Анохиной.

Она доложила главе Крыма, что есть сложности в работе по продаже недвижимости Коломойского. Связаны они с тем, что штатная численность министерства ограничена. "Закрепите за этим направлением одного из заместителей, который целиком будет заниматься данным вопросом, он очень важен", - потребовал Аксенов.

По последним данным, общее количество жителей Крыма, чьи вклады в украинских банках превышали 700 тыс. рублей, составляет около 9,5 тыс. человек, для выплаты компенсаций всем необходимо в общей сложности порядка 5,4 млрд рублей.

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