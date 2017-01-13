Говорухин предложил ограничить телерекламу во время демонстрации фильмов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин внес в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает ограничить длительность рекламы, показываемой по телевидению в ходе демонстрации кинофильма двумя минутами. Законопроект размещен в электронной базе документов Госдумы.

По действующему законодательству при демонстрации кинофильма по телевидению допускается прерывать его рекламой при условии, что продолжительность каждого прерывания телепередач рекламой не превышает четыре минуты. При этом количество "рекламных пауз" при показе кинофильма не ограничивается.

Автор законопроекта предлагает разрешить распространение рекламы только непосредственно до демонстрации или после демонстрации кинофильма на телеканале. Согласно законопроекту для того, чтобы показывать рекламу во время демонстрации кинофильма, телеканалу потребуется согласие правообладателя. Также Говорухин предлагает установить, что длительность рекламы во время демонстрации кинофильма не может превышать двух минут при обязательном условии предварительного информирования о последующей трансляции рекламы.

Кроме того законопроект режиссера предлагает урегулировать ситуацию с ускоренным показом титров в конце показываемых по телевидению фильмов. Говорухин отмечает, что при использовании музыкального сопровождения во время ускоренного показа титров, авторы музыки к кинофильму лишаются права на предусмотренное четвертой частью Гражданского кодекса авторское вознаграждение за использование музыкального произведения.

Для решения этой проблемы автор предлагает дать право телеканалам сокращать заключительные титры только в порядке установленном, федеральным органом исполнительной власти в области кинематографии, а в случае наложения музыкального сопровождения на титры кинофильма - только при наличии согласия автора музыкального произведения.