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Совокупный дефицит бюджетов 58 регионов РФ составил 219 млрд руб.

Экономика и бизнес
13 января, 19:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС
Объем долга субъектов составляет 57 млрд руб
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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Совокупный дефицит бюджетов 58 регионов РФ по итогам прошлого года составляет 219 млрд руб., при этом объем долга субъектов перед федерацией - 57 млрд руб. Об этом на Гайдаровском форуме сообщил аудитор счетной палаты РФ Юрий Росляк.

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"Стабилизировался долг, пока нет еще тенденции к тому, чтобы он снижался, тем не менее, суммарный консолидированный дефицит бюджетов субъектов Российской Федерации составил всего-навсего 57 млрд, при этом не надо забывать, что 58 субъектов Российской Федерации в этом консолидированном бюджете исполнили свои бюджеты с дефицитом на 1 января в размере 219 млрд рублей. 58 субъектов и 219 млрд рублей после проведения достаточно серьезных мероприятий говорит о достаточно тревожной ситуации с исполнением бюджетов", - сказал он.

Росляк отметил, что меры, принятые сегодня в составе закона о бюджете на 2017 год и плановые 2018-2019 годы - абсолютно правильные, хотя направлены на стабилизацию и отчасти являются временными.

Также аудитор Счетной палаты РФ обратил внимание на то, что в ходе проверок ведомства были выявлены случаи передачи регионам полномочий без достаточного финансового обеспечения. "Сколько стоят полномочия совместного ведения и сколько тратит на них субъект РФ - это данные, которые должны через автоматизированную систему подвергаться анализу, они должны подвергаться оценке, каков объем дефицита возможностей. Не дефицита бюджета технологического, который формируется как дефицит между доходами и расходами, а дефицита расходных обязательств и возможностей исполнения бюджетом тех обязательств, что на него возложены", - добавил Росляк.

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