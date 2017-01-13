Нацбанк и минфин Украины готовят реструктуризацию внутреннего госдолга

Титов: сумма спонсорского вклада ВТБ для "Динамо" обусловлена большим объемом услугСпорт 13 января, 22:41
ВТБ предоставит ВФСО "Динамо" спонсорский вклад на сумму 10,62 млрд руб.Спорт 13 января, 22:34
Гайдаровский форум: Россия готова сделать первый шаг навстречу ЗападуЭкономика и бизнес 13 января, 22:29
Останки, найденные журналистом в Донбассе, принадлежат жертве крушения MH17Международная панорама 13 января, 22:21
"Барселона" уволила директора клуба после его комментария о МессиСпорт 13 января, 22:18
ЦСКА обыграл "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛСпорт 13 января, 22:05
БК ЦСКА прервал серию из трех поражений в Евролиге, разгромив "Милан"Спорт 13 января, 22:03
РФБ рассчитывает полностью рассчитаться с долгами к мартуСпорт 13 января, 21:29
Украина вновь провела ракетные учения вблизи КрымаМеждународная панорама 13 января, 21:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) и министерство финансов работают над механизмом реструктуризации долга по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму около $14 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
"Национальный банк Украины и министерство финансов Украины продолжают обсуждение репрофайлинга облигаций внутреннего государственного займа", - проинформировали в НБУ. При этом пресс-служба банка процитировала министра финансов Украины, заявившего, что "этот процесс касается только тех ОВГЗ, которые находятся в портфеле Нацбанка". Их сумма составляет около 383 млрд гривен (около $14 млрд).
В НБУ полагают, что этот шаг облегчит нагрузку на государственный бюджет за счет изменения сроков погашения и обслуживания ОВГЗ, которые держит Национальный банк, а также "будет способствовать проведению взвешенной фискальной политики, будет совпадать с целями НБУ по обеспечению низкой и стабильной инфляции…".
В результате реструктуризации внутреннего госдолга облигации НБУ "должны быть конвертированы в долгосрочные гривневые облигации различной срочности с привязкой доходности к уровню инфляции", уверен регулятор.
В пресс-службе также отметили, что погашение новых обязательств минфина перед НБУ будет происходить равномерно в течение длительного периода, в частности, на данный момент обсуждается максимальный срок - 30 лет.