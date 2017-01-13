Нацбанк и минфин Украины готовят реструктуризацию внутреннего госдолга

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) и министерство финансов работают над механизмом реструктуризации долга по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму около $14 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"Национальный банк Украины и министерство финансов Украины продолжают обсуждение репрофайлинга облигаций внутреннего государственного займа", - проинформировали в НБУ. При этом пресс-служба банка процитировала министра финансов Украины, заявившего, что "этот процесс касается только тех ОВГЗ, которые находятся в портфеле Нацбанка". Их сумма составляет около 383 млрд гривен (около $14 млрд).

В НБУ полагают, что этот шаг облегчит нагрузку на государственный бюджет за счет изменения сроков погашения и обслуживания ОВГЗ, которые держит Национальный банк, а также "будет способствовать проведению взвешенной фискальной политики, будет совпадать с целями НБУ по обеспечению низкой и стабильной инфляции…".

В результате реструктуризации внутреннего госдолга облигации НБУ "должны быть конвертированы в долгосрочные гривневые облигации различной срочности с привязкой доходности к уровню инфляции", уверен регулятор.

В пресс-службе также отметили, что погашение новых обязательств минфина перед НБУ будет происходить равномерно в течение длительного периода, в частности, на данный момент обсуждается максимальный срок - 30 лет.