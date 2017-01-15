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Назарбаев призвал бизнесменов ОАЭ принять участие в приватизации в Казахстане

Экономика и бизнес
15 января, 19:29 дата обновления: 15 января, 19:55 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 15, января. /ТАСС
Президент Казахстана предложил компаниям взять в управление индустриальные зоны
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АБУ-ДАБИ, 15 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал бизнес Объединенных Арабских Эмиратов принять участие в масштабной приватизации в республике. Свое обращение казахстанский лидер озвучил на встрече с представителями деловых кругов ОАЭ, которая состоялась в рамках его официального визита.

Обращаясь к бизнесменам, Назарбаев сообщил, что Казахстан проводит масштабную кампанию по приватизации крупных государственных предприятий, в рамках которой на продажу выставлено порядка семисот активов. "Это акции предприятий горно-металлургической, нефтедобывающей отраслей, энергетики, транспорта и связи, инфраструктурные объекты. Мы приветствуем участие эмиратских компаний в приватизации", - отметил он.

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Также президент Казахстана пригласил компании ОАЭ принять активное участие в реализации программы индустриализации, заверив, что республика "готова оказать всестороннюю инвестиционную поддержку".

Президент Казахстана предложил компаниям ОАЭ взять в управление специальные экономические и индустриальные зоны в республике. 

"Нас интересует огромный опыт ОАЭ в сфере развития индустриальных зон. Мы готовы передать такие зоны в управление эмиратским компаниям", - сказал Назарбаев.

В настоящее время в Казахстане функционируют 10 специальных экономических зон и 20 индустриальных зон.

Объем прямых инвестиций из ОАЭ в Казахстан за последние 25 лет достиг порядка $2 млрд. 

"ОАЭ являются одним из ключевых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке, - отметил Назарбаев. - В Казахстане действуют около 200 совместных предприятий с участием эмиратского капитала. Реализуются проекты в сельском хозяйстве, металлургии и энергетике. Налажены тесные связи с государственной инвестиционной компанией "Мубадала".

Назарбаев напомнил о реализации инвестиционного проекта "Абу Даби плаза" в Астане общей стоимостью $1,6 млрд.

Президент Казахстана подчеркнул, что республика "уделяет особое внимание диверсификации экономики" и "ставит задачу войти в число 30 самых развитых государств". "Для достижения этой цели предусмотрены комплексные льготы бизнесу, создаются благоприятные условия для привлечения инвестиций", - отметил он, напомнив, что за годы независимости общий приток прямых иностранных инвестиций в экономику страны превысил $265 млрд.

В ходе встречи Назарбаев выразил уверенность в том, что сторонами "будут определены новые возможности и перспективы взаимовыгодного сотрудничества".

Сотрудничество в зеленой энергетике

Объединенные Арабские Эмираты стали первыми среди арабских государств, официально подтвердившими участие в международной выставке "Экспо-2017", которая пройдет в Астане. 

"В этом году в нашей столице пройдет международная выставка "Экспо-2017" на тему "Энергия будущего". В ней планируют принять участие свыше 110 стран, 18 международных организации, а также ведущие мировые компании в области возобновляемых источников энергии. Эмираты первыми среди арабских государств официально подтвердили свое участие", - сказал Назарбаев.

Он также отметил, что в рамках двусторонних переговоров сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между национальной компанией "Астана ЭКСПО-2017" и "Бюро ЭКСПО Дубай 2020", и выразил надежду "на плодотворное сотрудничество с ОАЭ в области зеленой энергетики, альтернативных и возобновляемых источников энергии".

Поездка казахстанского лидера в ОАЭ, которая стала его первым официальным зарубежным визитом в 2017 году, продлится, по информации его пресс-службы, до 16 января. В понедельник Назарбаев примет участие в 10-м юбилейном Всемирном саммите "Энергия будущего".

Международная специализированная выставка "Экспо-2017" будет проходить в Астане с 10 июня по 10 сентября. Ожидается, что мероприятие за три месяца посетят порядка 5 млн гостей.

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Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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