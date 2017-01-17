Курс доллара на Московской бирже упал ниже 59 рублей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже в ходе торгов снизился на 69 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 58,95 рубля. Таким образом, курс доллара опустился ниже отметки 59 рублей впервые с 30 июля 2015 года.

Курс евро на торгах Московской биржи по состоянию на 15:00 мск опустился на 19 копеек, до 63,28 руб.

Российская валюта укрепляется вслед за дорожающей нефтью. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 1,4% - до $56,4 за баррель.