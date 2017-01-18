Силуанов: допдоходы бюджета от нефти в 2017 году могут составить 1,4 трлн рублей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Дополнительные нефтяные доходы бюджета в 2017 г. при ее стоимости $55 за баррель могут составить 1,4 трлн руб., при $50 - 1 трлн руб., сообщил журналистам на брифинге министр финансов РФ Антон Силуанов.

В бюджет 2017-2019 годов заложена цена на нефть на уровне $40 за баррель.

"На вчерашнем совещании у Дмитрия Анатольевича Медведева мы рассматривали оценки социально-экономического развития РФ с учетом ситуации в мировой экономике, с учетом данных прошлого года, и делали оценки исполнения бюджета в текущем году. При этом одной из основных составляющих дискуссии был вопрос о тех дополнительных доходах, которые федеральный бюджет может получить в 2017 году в случае сохранения позитивной динамики на товары российского экспорта. По нашим оценкам, при 50 долларах за баррель федеральный бюджет получит около 1 трлн рублей дополнительных доходов, а при 55 долларов за баррель эта сумма составит 1,4 трлн рублей", - отметил он.

Министр добавил, что в этой связи обсуждался вопрос, как поступать с дополнительными доходами и как вести себя с расходными обязательствами.

"Вчера мы договорились, и сегодня президент поддержал предложение правительства, в соответствии с которым до принятия изменений в Бюджетный кодекс в части подготовки бюджетных правил не использовать дополнительные нефтегазовые доходы, поступающие в 2017 году в результате превышения фактической цены на нефть", - сообщил министр.

Он пояснил, что правительство не будет использовать дополнительные доходы на финансовое обеспечение новых расходов бюджета. Приходящие в бюджет дополнительные доходы пойдут на уменьшение объемов использования средств Резервного фонда и ФНБ, которые предусмотрены к тратам в текущем году.

"Напомню, что объем таких трат наших резервов составляет 1,8 трлн рублей как источник финансирования дефицита бюджета, а дополнительные доходы могут составить от 1 трлн руб. и выше", - подчеркнул Силуанов.

Министр отметил, что это предложение не распространяется на решения, которые были приняты вчера на совещании у председателя правительства, например выделение на поддержку промышленности в 2017 году 107,5 млрд рублей. Кроме того власти зарезервируют средства в объеме до 20 млрд рублей - они могут быть оперативно направлены на поддержку отдельных социально-экономических вопросов в ходе исполнения бюджета текущего года. Также законом о бюджете предусмотрено, что ряд остатков на текущий год (в виде трансфертов, не использованных субъектами РФ в прошлом году) может быть направлен на поддержку регионов. Такая сумма составляет 31 млрд рублей.

"Итого получается 158 млрд рублей. Источником для этих денег должны быть ненефтегазовые доходы, которые федеральный бюджет может получить в текущем году, а также экономия по отдельным статьям расходов, которую мы ожидаем", - заключил Силуанов.