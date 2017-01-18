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Индексы ММВБ и РТС закрылись снижением вслед за котировками нефти

Экономика и бизнес
18 января, 20:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС
Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на торгах на лондонской бирже ICE опустилась до $55,04 за баррель
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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов в среду на Московской бирже опустился на 0,39% - до 2170,09 пункта, РТС - на 0,41%, до 1151,65 пункта. По состоянию на 19:23 мск за один доллар на бирже давали 59,25 руб., за один евро - 63,29 руб.

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Российские индексы снижались вслед за котировками нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в марте 2017 года опустилась на 0,78% - до $55,04 за баррель.

"Фактор сильного рубля и устойчивых позитивных экономических ожиданий пока сдерживает снижение индекса ММВБ, сглаживая негативное влияние ухудшившейся внешней конъюнктуры. Мы по-прежнему склонны ждать теста индексом ММВБ зоны 2140-2160 пунктов в рамках текущего движения", - прогнозирует аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

"Завтра рынок в первую очередь будет реагировать на недельные данные по рынку энергоносителей в США, сдвинутые на четверг из-за праздника, а также находиться в напряженном ожидании реакции мировых рынков на ключевых события недели, которые состоятся в пятницу - инаугурацию Дональда Трампа, в ходе которой новый президент США озвучит приоритеты своей политики, и блок статданных по КНР", - добавил Локтюхов.

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