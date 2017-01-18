Минфин прогнозирует поступление в бюджет дополнительных ненефтегазовых доходов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Минфин прогнозирует поступление в бюджет 2017 года дополнительных ненефтегазовых доходов в объеме 84 млрд рублей, сообщил журналистам на брифинге министр финансов РФ Антон Силуанов.

При этом дополнительные нефтяные доходы бюджета в 2017 году при стоимости нефти $55 за баррель могут составить 1,4 трлн руб., при $50 - 1 трлн руб.

"В этом году мы ожидаем получить в случае сохранения прогнозов дополнительно ненефтегазовых доходов 84 млрд рублей, а также определенной экономии по другим статьям расходов. Этой экономии и дополнительных доходов нам будет достаточно для того, чтобы в полном объеме обеспечить дополнительные решения в области расходов", - сказал он.