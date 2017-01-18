Минфин озвучил прогноз на 2017 год по ненефтегазовым доходам

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Минфин прогнозирует поступление в бюджет 2017 года дополнительных ненефтегазовых доходов в объеме 84 млрд рублей, сообщил журналистам на брифинге министр финансов РФ Антон Силуанов.

При этом дополнительные нефтяные доходы бюджета в 2017 г. при стоимости нефти $55 за баррель могут составить 1,4 трлн руб., при $50 - 1 трлн руб.

"В этом году мы ожидаем получить в случае сохранения прогнозов дополнительно ненефтегазовых доходов 84 млрд рублей, а также определенной экономии по другим статьям расходов. Этой экономии и дополнительных доходов нам будет достаточно для того, чтобы в полном объеме обеспечить дополнительные решения в области расходов", - сказал он.

Министр отметил, что экономия составит еще 78 млрд рублей.

При этом потратить дополнительно власти планируют 158 млрд рублей: на поддержку промышленности в 2017 году 107,5 млрд рублей, до 20 млрд рублей могут быть оперативно направлены на поддержку отдельных социально-экономических вопросов в ходе исполнения бюджета текущего года, также законом о бюджете предусмотрено, что ряд остатков на текущий год (в виде трансфертов, не использованных субъектами РФ в прошлом году) может быть направлен на поддержку регионов - такая сумма составляет 31 млрд рублей.