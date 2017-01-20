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Bloomberg: Сорос прогнозирует изменение к худшему на фондовом рынке

Экономика и бизнес
20 января, 1:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Инвесторы фондового рынка США до сих пор празднуют победу Трампа, считает предприниматель
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НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Период неопределенности скоро сменит начальную эйфорию на фондовом рынке, наступившую после избрания Дональда Трампа президентом США. С таким прогнозом выступил в интервью агентству Bloomberg американский предприниматель Джордж Сорос, принимающий участие в 47-м Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Неопределенность, особенно достигающая пиковых показателей, является врагом долгосрочных инвестиций", - заметил 86-летний финансист. "Я не думаю, что ситуация на (фондовых) рынках будет очень благоприятной. В настоящий момент они (инвесторы) все еще празднуют (победу Трампа), однако реализм, когда он вернется, возобладает", - заключил Сорос.

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WSJ: Джордж Сорос после победы Трампа на выборах потерял около $1 млрд

Как сообщила ранее в январе газета Wall Street Journal, финансист в течение нескольких дней после победы Трампа на президентских выборах понес потери в размере около $1 млрд вследствие неожиданных тенденций на фондовом рынке. По сведениям издания, на следующий день после выборов, которые прошли в США 8 ноября 2016 года, котировки на американских биржах первоначально резко упали, что соответствовало ожиданиям большинства инвесторов, в том числе Сороса. Однако в течение суток ситуация на торгах коренным образом изменилась, курсы акции начали расти.

Как отмечает газета, рост достиг в течение последующих дней после выборов среднего показателя в 10%, что негативно отразилось на финансовом состоянии Сороса, который не ожидал таких тенденций. После этого финансисту пришлось скорректировать стратегию игры на бирже, что позволило ему избежать дальнейших финансовых потерь.

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Сорос является основателем и главой хедж-фонда Soros Fund Management и одним из богатейших людей в мире. По данным журнала Forbes, его состояние составляет около $25 млрд. В начале февраля 2017 года телекомпания CNN сообщила, что он пожертвовал $6 млн на президентскую кампанию экс- госсекретаря США Хиллари Клинтон. В 2008 году финансист активно поддерживал президентские амбиции тогда еще сенатора Барака Обамы.

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