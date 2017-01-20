Bloomberg: Сорос прогнозирует изменение к худшему на фондовом рынке

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Период неопределенности скоро сменит начальную эйфорию на фондовом рынке, наступившую после избрания Дональда Трампа президентом США. С таким прогнозом выступил в интервью агентству Bloomberg американский предприниматель Джордж Сорос, принимающий участие в 47-м Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Неопределенность, особенно достигающая пиковых показателей, является врагом долгосрочных инвестиций", - заметил 86-летний финансист. "Я не думаю, что ситуация на (фондовых) рынках будет очень благоприятной. В настоящий момент они (инвесторы) все еще празднуют (победу Трампа), однако реализм, когда он вернется, возобладает", - заключил Сорос.

Как сообщила ранее в январе газета Wall Street Journal, финансист в течение нескольких дней после победы Трампа на президентских выборах понес потери в размере около $1 млрд вследствие неожиданных тенденций на фондовом рынке. По сведениям издания, на следующий день после выборов, которые прошли в США 8 ноября 2016 года, котировки на американских биржах первоначально резко упали, что соответствовало ожиданиям большинства инвесторов, в том числе Сороса. Однако в течение суток ситуация на торгах коренным образом изменилась, курсы акции начали расти.

Как отмечает газета, рост достиг в течение последующих дней после выборов среднего показателя в 10%, что негативно отразилось на финансовом состоянии Сороса, который не ожидал таких тенденций. После этого финансисту пришлось скорректировать стратегию игры на бирже, что позволило ему избежать дальнейших финансовых потерь.

Сорос является основателем и главой хедж-фонда Soros Fund Management и одним из богатейших людей в мире. По данным журнала Forbes, его состояние составляет около $25 млрд. В начале февраля 2017 года телекомпания CNN сообщила, что он пожертвовал $6 млн на президентскую кампанию экс- госсекретаря США Хиллари Клинтон. В 2008 году финансист активно поддерживал президентские амбиции тогда еще сенатора Барака Обамы.