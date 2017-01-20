"Известия": банк "Интеза" заинтересован в дальнейшем участии в приватизации в РФ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Итальянский банк "Интеза" (Intesa Sanpaolo) заинтересован в дальнейшем участии в приватизационных сделках в России, в том числе, приватизации ВТБ и "Совкомфлота". Об сказал в интервью "Известиям" глава банка в России Антонио Фаллико.

"Intesa Sanpaolo обозначила Министерству экономического развития России интерес к участию в других приватизационных сделках. Пока ответа нет. Когда у нас будет конкретный запрос, мы сможем сказать что-то точнее", - сообщил он, отметив, что данные активы банку "чрезвычайно интересны".

Говоря о механизме таких сделок, Фаллико отметил, что банк готов профинансировать участие в этих сделках американских, японских компаний, компаний из других стран, а также приобрести долю в такого рода важных компаниях.

Фаллико также подчеркнул, что продажа миноритарного пакета Сбербанка иностранному инвестору была бы полезна для обеих сторон.

"Если найдется какой-то зарубежный банк, который захочет выстроить синергию со Сбербанком, то при наличии небольшого миноритарного пакета это может быть полезно для обеих сторон. Но прежде всего это было бы полезно с точки зрения приобретения новых банковских технологий", - отметил он.

При этом Фаллико считает, что участие иностранного инвестора в качества контролирующего акционера Сбербанка нецелесообразно. "Трудно себе представить, что системообразующий банк, каким является Сбербанк, могут продать иностранному инвестору. Это ключевой участник экономики России. И я не представляю себе, что какому-либо иностранному банку может прийти в голову купить Сбербанк", - подчеркивает банкир.

Несмотря на преимущества синергии с зарубежным миром, Сбербанк, по мнению главы "Интезы" хочет сократить международное присутствие в стратегии своего развития. "Возможно, это результат санкций, - считает он. - Другое дело, если говорить о банках второго десятка по российской классификации, тогда это могла бы быть совершенно рыночная сделка".

Банк "Интеза" участвовал в финансировании покупки доли "Роснефти". Сообщалось, что "Роснефтегаз" и консорциум, состоящий из суверенного фонда Qatar Investment Autority и швейцарской компании Glencore, подписали соглашение по продаже 19,5% акций "Роснефти" за 692 млрд руб.. Бюджет РФ получил от приватизации 710,8 млрд руб., включая 18 млрд рублей за счет дополнительных дивидендов "Роснефтегаза", обеспеченных измененной дивидендной политикой, которую советом директоров "Роснефти" одобрил в рамках подготовки к приватизации компании.