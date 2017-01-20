Ужас перед Трампом: в Давосе закончился Всемирный экономический форум

ДАВОС, 20 января. /ТАСС/. Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе закончился практически одновременно с началом инаугурации нового президента США Дональда Трампа, обсуждение предстоящего президентства которого стало одной из основных тем ежегодного собрания мировой политической и предпринимательской элиты. Для российской делегации форум стал одним из самых удачных за последние годы.

Настроения мирового истеблишмента, против которого активно выступает новый американский президент, удачно выразил постоянный российский участник форума Анатолий Чубайс, который заявил, что "самое точное описание нынешнего Давоса, - ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы", которая может наступить во время президентства Трампа. У большинства остальных участников российской делегации другое мнение.

"Ужаса я здесь нигде не наблюдал, потому что я не ходил на политические сессии. Я не ходил ни на политические сессии, ни на ценностные. Я думаю, что Анатолий Борисович ходил как раз на эти сессии, где выступали политологи. Политологи крайне настороженно относятся к тому, что происходит, некоторые даже с опасением", - заявил журналистам глава российской делегации, первый заместитель председателя российского правительства Игорь Шувалов.

Представитель новой американской администрации на форуме, советник Трампа по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи, постарался в своих выступлениях в ходе первого дня форума протянуть руку представителям мировой элиты и объяснить, что новый президент США готов работать с мировыми лидерами и главами корпораций. Его выступления имели успех, однако "ужас" перед новым президентом США остался главным мотивом форума.

Все перевернулось в этом мире

Скарамуччи попытался убедить участников форума в том, что мировая элита "изолировала" себя от реальности. Его риторика местами напоминала риторику революционеров прошлого века со словами о чаяниях американского рабочего класса, закрытых фабриках и безработице.

Элита ставила в пример Трампу председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, который неожиданно для всех выступил на форуме в защиту свободной торговли и глобализации. Речь китайского лидера стала одним из центральных событий форума и многие комментаторы говорили о готовности Китая занять место США на мировой арене.

По словам бывшего министра иностранных дел Швеции Карла Бильда, "все перевернулось в этом мире, а Ленин и Мао выглядят окончательно умершими".

Участники форума выстроились в очередь, чтобы послушать прощальные речи представителей уходящей администрации Барака Обамы вице-президента Джо Байдена и государственного секретаря Джона Керри, которые были наполнены антироссийской риторикой и рекомендациями для новой администрации по поводу того, как вести себя на мировой арене. Однако даже некоторые традиционные союзники администрации Обамы в проблемных регионах на форуме уже начали делать реверансы в сторону новой администрации. "Мы ожидаем, что новая администрация будет более заинтересована в борьбе с терроризмом, чем предыдущая", - сказал глава Иракского Курдистана Масуд Барзани.

Дискуссии по поводу президентства Трампа оттеснили на второй план обсуждение основных тенденций предстоящего года в различных областях, включая науку и технологии, также обсуждение глобальных конфликтов. Даже на сессии о беспилотных автомобилях с участием главы концерна Renault-Nissan Карлоса Гона участники говорили о перспективах электромобилей в США с учетом скептического отношения Трампа к международным соглашениям по климату.

В дискуссиях о глобальной экономической политике участники форума жаловались на укрепление доллара при Трампе и связанные с этим перспективы замедления экономического роста.

"Всех инвесторов (в Давосе - прим. ТАСС) пугает неопределенность. Неопределенность в политике Трампа, реакция со стороны Китая, какой она будет, чем будет Европа без таких мощных политических лидеров в период выборов. Они не знают, кто такой Трамп. Мощнейшая неопределенность", - рассказал один из гостей форума, глава российского производителя удобрений "Фосагро" Андрей Гурьев.

Россия восстанавливается

Для российской делегации форум стал одним из самых успешных за последние годы. Международные инвесторы оценили устойчивость российской экономики к внешним шокам в виде санкций, которую Скарамуччи, бывший управляющий успешного хедж-фонда, описал как "готовность русских есть снег для того, чтобы выжить".

"В отношении новой администрации США и американской политики присутствует не оптимизм, но ожидание диалога, которого не было. Поэтому мы должны выстраивать сотрудничество и не только бороться вместе с внешними угрозами, включая терроризм, но и создавать экономические мосты и давать возможность бизнесам стран находить общие интересы", - заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Члены российской делегации рассказали партнерам о перспективах роста российской экономики, о низком уровне долга, новых альянсах, которые Россия выстраивает со странами Азии и Ближнего Востока, а также о потерях европейских и американских компаний из-за санкций. В отличие от форумов последних двух лет, инвесторы были готовы слушать.

"Россия восстанавливается", - заявил Фредерик Удеа, глава банка Societe General, которому принадлежит российский Росбанк.

Российская повестка на форуме была существенно заметнее, чем в прошлом году. Глава делегации Игорь Шувалов, министр экономического развития Максим Орешкин, руководители крупнейших банков Герман Греф и Андрей Костин выступили на ключевых сессиях форума. На полях форума с концертом выступил пианист Денис Мацуев.

Российская сессия прошла при переполненном зале поскольку свободные места закончились еще в начале января.

"Мы увидели реальный запрос на активную повестку сотрудничества. Совсем недавно сигналы скорее были противоположными. Интерес к России сейчас не только экономический, но и, конечно, политический. Все ожидают, что будут построены отношения между Россией и США, это будет влиять на глобальную повестку", - заявил Шувалов по итогам форума.