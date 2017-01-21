Голикова: дефицит бюджета в 2017 г. может быть ниже прогноза в 3,2% ВВП

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МОСКВА, 21 января./ТАСС/. Дефицит бюджета России в текущем году может быть ниже, чем прогнозирует Минфин, если в РФ сохранятся оптимистичные экономические тренды. Об этом заявила на съезде "Единой России" глава Счетной палаты Татьяна Голикова.
"Напомню, что 3,2% ВВП у нас заложено (в федеральном бюджете РФ - прим. ред.) на 2017 год. И если экономическая ситуация будет таковой, какая она есть на сегодняшний день, то и эту цифру может нам удастся снизить", - сказала Голикова.