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Неверов: у законопроекта об изъятии жилья должника низкие перспективы внесения в Думу

Экономика и бизнес
21 января, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
Минюст разработал законопроект, согласно которому продавать единственное жилье должника можно будет при соблюдении некоторых условий
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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов считает, что законопроект Минюста об изъятии единственного жилья у должников в нынешнем виде имеет низкие шансы на внесение в Госдуму. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия 1".

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"Думаю, что перспективы для его внесения крайне низкие", - сказал он. "Даже если он дойдет, то, наверное, в другом каком-то варианте, потому что перспектив для принятия именно в таком варианте у него нет", - добавил Неверов.

Ранее сообщалось, что Минюст разработал законопроект, согласно которому продавать единственное жилье должника можно будет при соблюдении двух условий: если площадь помещения в два раза превышает законодательно утвержденную норму для должника и его семьи, а стоимость - двукратную стоимость жилого помещения, которое полагается им по закону. При этом у должника не должно быть денежных средств, а также иного имущества, которое можно было бы продать для погашения долга.

Согласно Жилищному кодексу, норма жилой площади в разных городах России может варьироваться от 14 до 18 кв. м на человека. Также изъять жилье можно будет при условии, если его стоимость превышает двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону должнику и его семье.

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