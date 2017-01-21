Минстрой поддерживает предложение о продлении приватизации для отдельных категорий граждан

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ поддерживает предложение о продлении приватизации для отдельных категорий граждан. Об этом сообщил журналистам в кулуарах съезда партии "Единая Россия" глава министерства Михаил Мень.

"Мы считаем это правильным, для Крыма, в том числе, и для отдельных категорий граждан", - сказал он.

По словам главы Минстроя, к таким отдельным категориям граждан также относятся сироты и аварийные переселенцы. "По-видимому, это речь идет о годовом продлении", - сказал Мень, уточнив, что законопроекта он еще не видел.

Бесплатная приватизация жилья, начатая в 1992 г., должна была завершиться с принятием нового Жилищного кодекса РФ 1 января 2007 г. Но затем ее сроки продлевались пять раз - сперва до 1 марта 2010 г., затем - до 1 марта 2013 г., до 1 марта 2015 г., до 1 марта 2016 г. и в последний раз - до 1 марта 2017 г

Господдержка ипотеки

Он также заявил, что Минстрой готов в любой момент возобновить программу господдержки ипотеки, но не видит в этом необходимости.

"Мы готовы в любой момент в случае какой-то турбулентности в экономике этот механизм включить, но сегодня результаты хорошие, ипотека выросла на 30% по отношению к позапрошлому году, и мы очень рассчитываем, что сами рыночные механизмы сработают", - сказал он.

Программа "Ипотека с государственной поддержкой" была принята в марте 2015 г. в качестве антикризисной меры. Изначально она была рассчитана на год, но потом продлена до 31 декабря 2016 г.

Ранее глава Минстроя говорил, что программа субсидирования ипотеки в том виде, в каком существует сегодня, не будет актуальна для 2017 г. В 2014 г. субсидирование давало минус 3,5-5% от средней ставки, сейчас - минус 1,5-0,5%, говорил глава Минстроя.

Как ранее отмечал Мень в интервью ТАСС, программа "Ипотека с государственной поддержкой" подразумевает два варианта "продления". Первый вариант предусматривает изменение размера процентной ставки, второй - продление программы только для отдельных категорий граждан или программ.

Бездействующие УК

Управляющие компании, созданные собственниками действующих УК с целью "подстраховки" на случай отказа жильцов от их услуг, бездействующие в течение года, будут лишаться лицензий, заявил глава Минстроя.

"Принято решение, что если в течение года управляющая компания не вышла с инициативой ни на один дом, то у нее аннулируется лицензия", - сказал он.

Минстрой также предложил лишать лицензий управляющие компании, не исполняющие стандарты управления домом или нарушающие качественные показатели работы УК (время реагирования на обращение потребителя, минимальный перечень работ и срок их выполнения и другие).

"Обязанность соблюдения стандарта (качества управления многоквартирными домами - прим. ред.) будет лицензионным требованием, и при его нарушении управляющая компания будет лишаться права управлять соответствующим домом или лицензии", - добавил глава Минстроя.