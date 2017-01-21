ВЕНА, 21 января. /ТАСС/. Россия сокращает добычу нефти опережающими темпами, говорить о том, что РФ сократит больше, чем обещала, рано. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, прибывший на заседание комитета по контролю за сокращением добычи членами ОПЕК и странами-производителями, не входящими в нефтяной картель.

"Давайте будем смотреть на текущую ситуацию, как она будет развиваться. Россия же впервые будет в этом участвовать. Мы делаем все возможное для того, чтобы участвовать в реализации соглашения", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, может ли Россия сократить больше, чем на 300 тыс. баррелей.

По словам министра, Россия сократила в январе добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки.

"Сейчас мы где-то в среднем около 100 тыс. баррелей в сутки сократили. То есть компании наши идут опережающими темпами. Мы хотели в феврале выйти к этим показателям, так что...", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Новак также сообщил, что он и саудовский министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех планируют обсудить на встрече в Вене сотрудничество стран в энергетике.

"Да, у нас запланирована встреча. Будем текущую ситуацию на рынке обсуждать, будем обсуждать сотрудничество между нашими странами в энергетике, технологичную кооперацию и многое другое", - сказал Новак журналистам.

Министр также встретится со своими визави из Кувейта и Венесуэлы. Встречи с с министром нефти Кувейта Ассамом аль-Марзуком и министром нефтяной промышленности Венесуэлы Нельсоном Мартинесом пройдут также в субботу, накануне заседания.

Как ранее сообщалось, министерский комитет по контролю за сокращением добычи членами ОПЕК и странами-производителями, не входящими в нефтяной картель, пройдет в Вене 22 января. Новак возглавит работу комитета наряду с министром Кувейта. В заседании примет также участие министр Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, который хочет убедиться в том, что "все стороны хорошо друг друга понимают", говорил он ТАСС на Давосском форуме. Как ожидается, на заседании министры подведут первые итоги исполнения договоренностей и примут механизм мониторинга.