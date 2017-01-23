"Укринформ": Украина заявила о прекращении сотрудничества с авиакомпанией "Волга-Днепр"

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Государственный концерн "Укроборонпром" полностью прекратил сотрудничество по авиаперевозкам с российской компанией "Волга-Днепр". Об этом сообщил заместитель генерального директора "Укроборонпром" Денис Гурок.

"Украина полностью прекратила сотрудничество с российской компанией "Волга-Днепр" в области авиационных перевозок. Перевозки по заказу стран НАТО Украина выполняет самостоятельно", - приводи его слова "Укринформ".

В ноябре 2016 года авиакомпания "Волга-Днепр" сообщила, что компания-грузоперевозчик Ruslan International, созданная совместно с "Авиалиниями Антонова" (дочернее предприятие украинского авиаконцерна "Антонов", занимается грузоперевозками), будет упразднена до конца 2016 года. Однако сотрудничество авиакомпаний должно было продолжиться в технической части, в том числе в поддержании летной годности самолетов Ан-124-100 "Руслан".

Руководитель украинского госпредприятия "Антонов" Александр Коцюба также заявлял о намерениях до конца 2016 года свернуть сотрудничество с российской компанией.

Совместное предприятие Ruslan International было создано в июле 2006 года авиакомпаниями "Волга-Днепр" (Россия) и "Авиалинии Антонова" (Украина). Совокупно предприятие располагало 17 "Русланами" ("Волга-Днепр" - 10, "Авиалинии Антонова" - 7). Совместное использование флотов обеих авиакомпаний позволяло более оперативно предоставлять клиентам услуги по перевозкам на самолетах Ан-124. Компания осуществляла доставку грузов по контрактам с НАТО.