Комитет Госдумы одобрил изменение размера госпошлин, взимаемых за регистрацию СМИ

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении поправки в Налоговой кодекс, предусматривающие размера госпошлин за регистрацию СМИ.
Законопроект предлагает установить единый размер госпошлины за регистрацию СМИ, а также за внесение изменений в запись о регистрации средств массовой информации. Для продукции СМИ, которая распространяется на всей территории России и за ее пределами, а также на территориях нескольких субъектов РФ, законопроект предусматривает введение пошлины в размере 8 тыс. рублей; для продукции СМИ, распространяемой на территории одного субъекта РФ или населенного пункта - пошлины в размере 4 тыс. рублей. Госпошлина, которая уплачивается за выдачу разрешения на распространение продукции зарубежной периодики, может составить 8 тыс. рублей. За повторную выдачу свидетельства о регистрации СМИ госпошлина составит 350 рублей.
Кроме того, законопроект предлагает учитывать особенности специализации СМИ при подсчете размера уплачиваемой за его регистрацию пошлины: для СМИ рекламного характера госпошлину предлагается увеличить в 5 раз, для СМИ эротического характера - в 10 раз, а для СМИ, выпускающих продукцию для детей, подростков и инвалидов или СМИ образовательного и культурно-просветительского назначения пошлина уменьшится в 5 раз.
Нынешняя редакция Налогового кодекса РФ устанавливает дифференцированный размер госпошлины за государственную регистрацию СМИ - ее размер зависит от формы распространения, территории распространения и специализации конкретного СМИ.
Законопроект был внесен в Госдуму по инициативе правительства РФ в декабре 2015 года. Предполагается, что в случае принятия законопроекта изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.