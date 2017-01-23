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Глава Севастополя: стоимость участка трассы "Таврида" будет снижена

Экономика и бизнес
23 января, 20:24 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский
Ранее стоимость дороги подорожал втрое
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 января. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Стоимость втрое подорожавшего севастопольского участка федеральной трассы "Таврида", заявленная проектировщиком, будет скорректирована в сторону снижения. Об этом сообщил журналистам врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

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"В результате работы проектировщика названа предельная стоимость севастопольского участка федеральной трассы "Таврида" - это 15,5 млрд рублей. Изначально было заложено 5 млрд, и эта сумма не менялась, так как объем работ в виде согласования научно-технического совета не был проведен. Севастопольский участок был разбит на две части - седьмой и восьмой участки, по седьмому было разрешено проектировать без предельной стоимости с последующим обоснованием, тогда ориентировочно называлась сумма порядка 9 млрд рублей, сейчас - 15,5 млрд рублей. Эта сумма будет скорректирована в сторону снижения", - сказал он.

По словам Овсянникова, анализ возможности снижения стоимости будет проведен Главгосэкспертизой. "Эта стоимость подлежит обоснованию и снижению. Говорить об увеличении стоимости можно, но пусть лучше Главгосэкспертиза и соответствующие проектные организации нам дадут ответ", - добавил он.

Согласно представленной сегодня журналистам схеме севастопольского участка трассы "Таврида", седьмой ее участок оканчивается под Севастополем в районе Инкермана, а восьмой - протяженностью более 13 км - должен соединить трассу с городом. "По восьмому участку мы сейчас уже окончательно определились с трассировкой, обратились за разрешением открыть финансирование на его проектирование и увязали это с прохождением аудита по седьмому участку, чтобы не допустить отставания. Восьмой участок все равно нужно делать, мы должны трассу довести до города", - уточнил Овсянников.

Федеральная трасса "Таврида", которая строится по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года, должна стать важным инфраструктурным объектом Крымского полуострова. Она соединит Керченский мост с Севастополем и Симферополем. Строительство севастопольского участка трассы должно начаться в 2017 году.

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