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Группа "Аэрофлот" в 2016 г. увеличила перевозки пассажиров на 10,3%, до 43,4 млн

Экономика и бизнес
24 января, 10:44 UTC+3 МОСКВА 24, января. /ТАСС
Общий пассажирооборот группы за год увеличился на 14,8%
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" по итогам 2016 г. перевезла 43,4 млн пассажиров, что на 10,3% превышает результат 2015 г., говорится в пресс-релизе авиаперевозчика.

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За этот же период входящая в группу авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки пассажиров на 11%, до 29 млн человек.

Общий пассажирооборот группы за год увеличился на 14,8%, пассажирооборот компании - на 11,6%, отмечается в сообщении.

Процент занятости пассажирских кресел по группе "Аэрофлот" увеличился на 3,2 п. п. по сравнению с показателем за аналогичный период 2015 г. и составил 81,5%, по компании показатель вырос на 2 п. п., до 81,3%.

По итогам 2016 г. чистое увеличение парка группы "Аэрофлот" составило 31 воздушное судно, компании - 22 воздушных судна. По состоянию на 31 декабря 2016 г. парк группы "Аэрофлот" насчитывал 289 самолетов (без учета одного самолета Ан-24, переданного в аренду), авиакомпании "Аэрофлот" - 189 самолетов.

В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора".

Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,17%) принадлежит государству в лице Росимущества, еще 34,57% акций хранятся в Национальном расчетном депозитарии (номинальный владелец, фактические владельцы не раскрываются). "Аэрофлот-финанс" владеет пакетом квазиказначейских бумаг - 4,84%, Ростех контролирует 3,26% акций, оставшаяся доля принадлежат физическим лицам.

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