Бюджет Крыма в 2016 году исполнен с дефицитом в 19,3 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Консолидированный бюджет Крыма в прошлом году исполнен с дефицитом в 19,3 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщила министр финансов региона Ирина Кивико.

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"Размер дефицита консолидированного бюджета Республики Крым на 2016 год составил 19,3 млрд рублей", - сказала собеседница агентства, отметив, что источником финансирования дефицита крымской казны является кредит из федерального бюджета.

Министр уточнила, что в декабре 2016 года власти Крыма уже привлекли бюджетный кредит из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита в размере 5 млрд рублей.

"В 2017 году, несмотря на существенный рост запланированных расходов по сравнению с 2016 годом (на 12 млрд рублей, или 9,8%), значительно сокращено плановое значение дефицита бюджета Республики Крым до уровня 3,1 млрд рублей по сравнению с дефицитом бюджета в 2016 году, а именно на 16,2 млрд рублей, то есть более чем в 6 раз", - уточнила министр финансов региона.

Рост объема безвозмездных поступлений из бюджета

Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в казну Крыма в 2016 году вырос на 20,5% - до 79,7 млрд рублей, отметила Кивико.

"Объем безвозмездных поступлений за 2016 год из федерального бюджета составил 79,7 млрд рублей, или 120,5% к показателям прошлого года", - сказала министр.

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В частности, по ее словам, объем субсидий, выделенных республике из федерального бюджета, в прошлом году вырос на 88,5% - до 34,7 млрд рублей, объем иных межбюджетных трансфертов - на 64% - до 4,1 млрд рублей. В качестве дотаций Крыму федеральный бюджет в прошлом году выделил 38,1 млрд рублей, что на 8,7% меньше, чем в 2015 году. Также снизился объем субвенций на 20,2% - до 2,7 млрд рублей, уточнила Кивико.

По данным Минфина, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Крыма в прошлом году составили 40,6 млрд рублей, что на 9,2 млрд рублей, или на 29,2% больше чем, в 2015 году. "Расходная часть консолидированного бюджета за 2016 год исполнена на 131,3 млрд рублей, что больше по сравнению с 2015 годом на 31,1 млрд рублей", - добавила Кивико.

Как сообщалось, размер дефицита консолидированного бюджета Республики Крым на 2016 год составил 19,3 млрд рублей.

Расходы на дорожную деятельность увеличились на 40,3%

По словам Кивико, расходы республики на дорожную деятельность в 2016 году увеличились в сравнении с предыдущим годом на 40,3%, до 8,7 млрд рублей.

"Исполнение (бюджета Крыма в части реализации мероприятий в сфере дорожной деятельности - прим. ТАСС) составило 8,7 млрд рублей, что на 2,5 млрд рублей или 40,3% больше, чем в 2015 году", - сказала Кивико. Она уточнила, что из федерального бюджета на эти цели Крым потратил 3 млрд рублей, из республиканского - 5,7 млрд рублей.

По данным Минфина республики, больше всего средств - 6,6 млрд рублей - Крым в прошлом году потратил на "содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения". Кивико уточнила, что 2,1 млрд рублей регион выделил муниципалитетам "на развитие дорожного хозяйства" и 75,1 млн рублей - на "строительство и реконструкцию дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения".

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Глава Минфина Крыма также сообщила, что в 2016 году было построено, реконструировано и отремонтировано более 343 км дорог.

По словам Кивико, в бюджете Республики Крым на 2017 год на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности предусмотрено 3,4 млрд рублей. "Средства планируется направить на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения Республики Крым (2,4 млрд рублей); на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения (331 млн рублей), на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения РК (700 млн рублей)", - уточнила министр.

Дорожная сеть Крымского полуострова была запроектирована и построена в сороковые-пятидесятые годы XX века и не рассчитана на современные нагрузки. По оценкам Минтранса Крыма, из порядка 14,67 тыс. километров автодорог в регионе 80,3% не соответствует нормативным требованиям.

Предпринимательская активность растет

Власти Крыма также отмечают рост предпринимательской активности благодаря созданию на полуострове свободной экономической зоны (СЭЗ), которая предполагает ряд налоговых преференций.

"Предусмотренные законом о свободной экономической зоне преференции способствовали росту предпринимательской активности на территории республики. На протяжении 2015-2016 годов наблюдается уверенный рост количества регистрируемых субъектов предпринимательской деятельности", - сказала Кивико. Так, по данным министра, за год в Крыму число зарегистрированных в ЕГРЮЛ юридических лиц возросло на 14,5% - до 33,1 тыс., а индивидуальных предпринимателей - на треть - до 82 тыс.

Между тем, Кивико отметила, что поступления налога на прибыль в бюджет Крыма в связи с действием СЭЗ в прошлом году снизились на 18,2% - до 5,7 млрд рублей.

"Организации воспользовались правом использования пониженных ставок по деятельности в рамках СЭЗ, - сказала министр. - Кроме того, снижение поступлений связано с тем, что большим количеством налогоплательщиков (из-за чрезвычайной ситуации, связанной с энергооблокадой Крыма в 2016 году) представлены декларации к уменьшению, и в результате произведены зачеты (возвраты) налога на прибыль, зачисляемого в бюджет Республики Крым".

Чтобы привлекать инвесторов на полуостров и дать им некие преференции, в Крыму и Севастополе создана свободная экономическая зона (СЭЗ). Получение статуса участника СЭЗ освобождает от уплаты налогов на имущество организаций на десять лет и земельного налога на три года, понижает тарифы страховых взносов. При этом одним из условий прохождения инвестиционного проекта (как в рамках СЭЗ, так и отдельно от нее) является обязательная регистрация компании на территории полуострова. Поэтому фактически, зайдя в регион, "материковые" или иностранные инвесторы становятся местными, это также является плюсом для экономики региона, поскольку налоги остаются здесь, уверены власти.

Число участников крымской СЭЗ к концу 2016 года превысило 700, объем заявленных ими инвестиций превышает 80 млрд рублей. Планируется создание более 30 тыс. новых рабочих мест.