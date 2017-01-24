Путин потребовал минимизировать бюрократию при выделении льготных кредитов аграриям

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от Минсельхоза минимизировать бюрократию при выделении льготных кредитов аграриям.

"Экономическая обоснованность (при выборе проектов в агросекторе для льготного кредитования) всегда, конечно, должна присутствовать, но бюрократия должна быть минимизирована", - заявил глава государства на встрече с министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым.

Глава Минсельхоза в ответ заверил президента, что "мы убираем всю бюрократию".

Министр доложил президенту о запуске в 2017 году беспрецедентного нового проекта льготного кредитования. "Кредиты, инвестиционные и короткие, не могут превышать 5%, - отметил Ткачев. - Ниже - можно". По словам главы Минсельхоза, это "даст серьезный толчок строительству новых проектов в агропромышленном комплексе, перерабатывающем - новых молочных (ферм), свинокомплексов". "Это кардинально изменит нашу страну в смысле сельского хозяйства", - уверен он.

Министр подчеркнул, что объем программы составляет около 23 млрд руб. В эту работу уже включился Россельхозбанк. "Естественно, мы рассчитываем и на другие банки, которые активно примут участие", - добавил Ткачев. По его словам, отбор кредитополучателей проводится на уровне банков. "Естественно, мы (Минсельхоз) определяем приоритеты, какие отрасли должны поддерживаться, - добавил министр. - И конечно, те проекты, которые будут обеспечены, проекты с возвратными средствами, которые будут интересными, конкурентоспособными, технологичными, будут иметь поддержку в первую очередь".

"И, самое главное, один из важных моментов - мы экономим региональные деньги, - подчеркнул Ткачев. - Теперь субсидировать эти кредиты из региональных бюджетов не нужно. Раньше достаточно крупные суммы субъекты Российской Федерации отвлекали на субсидирование кредитов, которые выдавали банки. Теперь будет только федеральная часть, а значит, регионалы могут использовать эти средства на другие нужды, в том числе и сельское хозяйство".

Президент доволен ростом агропромышленного комплекса в 2016 году

На встрече с Ткачевым Путин отметил, что рост показателей агропромышленного комплекса России в 2016 году составил более 4%.

По словам Путина, "о результатах работы селян мы говорим в последнее время часто и с удовольствием". "Есть повод их поздравить с результатами. Не все эти результаты еще обобщены за прошедший год, но уже за 11 месяцев можно констатировать, что рост более 4%", - сказал президент.

Ткачев, в свою очередь, поблагодарил Путина за господдержку АПК, назвав ее беспрецедентной. "Мы действительно давно этого ждали: преференции практически по всем направлениям и, как следствие, рост более 4%, и урожай рекордный за всю историю Российской Федерации и Советского Союза - 119 млн тонн. Это, конечно, большая победа", - сказал министр.

По его словам, это прежде всего говорит о росте доходов жителей села, "которые, безусловно, реализуются в новые проекты и в подъем уровня жизни, и, конечно, в новые технологии, производство и так далее". "Поэтому еще раз огромное спасибо", - добавил Ткачев.