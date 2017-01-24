Forbes: Tesla создаст автомобиль с полным автопилотом в течение полугода

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Американская компания Tesla Motors, планирует создать автомобиль с полностью автономным автопилотом в срок от трех до шести месяцев. Такую информацию, как сообщил журнал Forbes озвучил глава компании Илон Маск, отвечая на вопросы пользователей в сети микроблогов Twitter.

"Возможно три месяца, через шесть месяцев точно", - заявил Маск, отвечая на вопрос одного из пользователей о том, как скоро появится полностью самоуправляемый автомобиль.

В октябре 2016 года Tesla заявила, что намерена оснащать все выпускаемые ею автомобили новыми системами, необходимыми для полностью автономной работы автопилота. До этого в компании указывали, что система автопилота в ее машинах рассчитана на присутствие водителя, который в некоторых ситуациях берет управление на себя.

Как разъяснялось тогда в заявлении, новые системы - это, в частности, "восемь камер, обеспечивающих 360-градусный угол обзора вокруг автомобиля на расстоянии до 250 метров", и "12 усовершенствованных ультразвуковых датчиков", которые "позволяют заметить твердые и мягкие объекты на дистанции почти в два раза большей, чем раньше". Кроме того, машины Tesla будут оснащены радаром с усовершенствованной функцией обработки данных.

На настоящий момент технология не предназначена для работы без участия человека. Она может корректировать курс транспортного средства или использовать тормоза, но водителю все равно следует держать руки на руле и быть готовым взять управление на себя. В настоящее время регулирующие органы США не разрешают эксплуатацию автомобилей в режиме полностью автоматического пилотирования без участия водителя. Будет ли когда-либо это позволено, пока не известно.