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Эксперт: Транстихоокеанское партнерство без США маловероятно

Экономика и бизнес
25 января, 4:29 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин
Профессор экономики университета Мельбурна Гари Сэмпсон подчеркнул, что участникам соглашения придется вновь вести переговоры по уступкам, что займет очень много времени
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СИДНЕЙ, 25 января. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Участники Транстихоокеанского партнерства (ТТП) едва ли смогут реализовать это региональное торговое соглашение без США. Такое мнение выразил в среду в беседе с журналистами профессор экономики университета Мельбурна Гари Сэмпсон, работавший в прошлом директором и старшим советником генерального директора Всемирной торговой организации.

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© AP Photo/Evan Vucci
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Комментируя решение президента США Дональда Трампа выйти из ТТП и последовавшее заявление премьер-министра Австралии Малколма Тернбулла о сохраняющейся приверженности этому торговому соглашению, Сэмпсон сказал: "Если исключить из данного уравнения Соединенные Штаты, то автоматически исключаются все взаимные уступки, на которые пошли другие участники ТТП для того, чтобы получить доступ на американские рынки. Теперь им придется вновь вести переговоры по этим уступкам, на что уйдет очень много времени".

Соглашение о формировании ТТП было заключено 12 странами в феврале прошлого года. Участниками этой крупнейшей региональной зоны свободной торговли должны были стать Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и Япония. "Австралии будет очень трудно убедить лидеров 10 других государств продолжать реализацию Соглашения о ТТП, поскольку далеко не все они проявляют энтузиазм по этому поводу", - полагает эксперт.

Во вторник премьер-министр Австралии заявил о возможном подключении к ТТП Китая. По мнению Сэмпсона, в таком случае "это будет уже совершенно другое соглашение, поскольку на переговорах к Пекином участникам ТТП придется пересмотреть взятые на себя обязательства в области трудовых отношений и другие не связанные непосредственно с торговлей нормативы".

В поисках альтернативы

Как ранее сообщил министр торговли Австралии Стивен Чобо, проблематика ТТП в свете выхода из него США предметно обсуждалась в рамках недавнего Всемирного экономического форума в Давосе, где он провел встречи с коллегами из Японии, Канады, Мексики, Сингапура, Новой Зеландии и Малайзии. "Теперь многие страны с интересом будут следить за тем, удастся ли нам добиться того, чтобы ТТП заработало в формате "12 минус один", - отметил глава австралийского Минторга. Он также признал, что участники встреч в Давосе обсуждали и альтернативы ТТП.

"В ближайшее время пройдут дискуссии о том, как действовать в будущем. У нас есть несколько различных вариантов действий, но все заинтересованы в том, чтобы сохранить выгоды, предлагаемые ТТП", - подчеркнул министр.

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Выход США из Транстихоокеанского партнерства
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