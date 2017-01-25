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Правительство утвердило распределение 30 млрд рублей трансфертов на дорожное строительство

Экономика и бизнес
25 января, 6:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Проект должен способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов на реализацию в РФ приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Постановление опубликовано  на сайте правительства.

"Подписанным постановлением распределены межбюджетные трансферты в объеме 30 млрд рублей, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 34 субъектов Федерации на финансирование дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", - говорится в справке к документу.

Проект должен способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Средства предоставляются в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы".

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