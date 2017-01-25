Дмитриев: инвесторы из США готовы вкладывать в российские проекты

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Американские инвесторы в случае потепления отношений между РФ и США готовы вкладывать деньги в развитие новых технологий, финансовый сектор, инфраструктуру и возобновляемую энергетику, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по итогам визита российской делегации на Всемирный экономический форум (ВЭФ), который прошел в швейцарском Давосе на прошлой неделе.

На полях форума Дмитриев встретился с советником президента Дональда Трампа по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи. Этот разговор, который прошел накануне инаугурации американского президента, стал первым контактом представителей российского бизнеса с администрацией Трампа. По итогам этого разговора Скарамуччи признал, что антироссийские санкции имели обратный эффект и сплотили нацию, а также выразил надежду на восстановление связей с Россией.

"Мы видим, что новая администрация понимает важность построения партнерских отношений между бизнесами наших стран. Мы видим настрой администрации Трампа вести диалог с Россией, которого раньше, при прежней администрации, не было в принципе. Можно называть это оптимизмом или констатацией факта, но важнее, что такой диалог нужно спокойно и планомерно развивать, в том числе на уровне экономических и инвестиционных связей", - сказал Дмитриев.

Дмитриев добавил, что РФПИ обсудил со Скарамуччи планы пригласить большую делегацию американских инвесторов и бизнесменов в Россию. Этот визит пройдет весной этого года. Также в мае РФПИ планирует открыть офис в Нью-Йорке. В ходе визита американской делегации РФПИ предложит для инвестиций проекты в ряде секторов.

"Это технологии, финансовый сектор, инфраструктура, возобновляемая энергетика. Но диапазон может быть гораздо шире. Мы сейчас в процессе переговоров и надеемся, что организуемый нами визит выльется в конкретные проекты", - сказал Дмитриев, подчеркнув, что взаимодействие между сторонами обладает "колоссальным" потенциалом.

Российский рынок в 2016 году вырос на 50%, а рубль стал для инвесторов одной из наиболее привлекательных валют. "Страна в топе инвестиционных ожиданий инвесторов в этом году. И если сюда не придут инвесторы из США, это будут инвесторы из других стран. Так что я бы описал наш подход как прагматичный, а не оптимистичный", - сказал Дмитриев.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.