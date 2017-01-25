Промсвязьбанк назвал претензии к банку по иску в США необоснованными и надуманными

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Претензии экс-владельцев "Павловскгранита" к Промсвязьбанку необоснованны и надуманны, сообщили журналистам в кредитной организации.

Американская юридическая компания PPF Management LLC подала в суд Южного округа штата Нью-Йорк иск к Сбербанку, его главе Герману Грефу, Промсвязьбанку, а также ряду других российских юридических и физических лиц, обвиняя их в причастности к рейдерскому захвату. Иск был подан от бывших владельцев "Павловскгранита".

"Мы знаем о наличии иска в американском суде и были очень удивлены обнаружить Промсвязьбанк среди ответчиков. Считаем заявленные требования необоснованными и надуманными. Предъявление требований в суд Нью-Йорка после истечения срока исковой давности на судебную защиту в РФ, ссылаясь на обстоятельства 2011 года, при этом ни разу не заявив каких-либо претензии к ПСБ, - это очевидное злоупотребление", - сказали в пресс-службе банка.