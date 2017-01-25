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В США подан иск к Сбербанку и Грефу о причастности к рейдерскому захвату

Экономика и бизнес
25 января, 8:48 дата обновления: 25 января, 9:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Предварительные слушания состоятся в Нью-Йорке 20 апреля 2017 года
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© Анатолий Струнин/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская юридическая компания PPF Management LLC подала в ноябре 2016 года в суд Южного округа штата Нью-Йорк иск к Сбербанку, его главе Герману Грефу, Промсвязьбанку, а также ряду других российских юридических и физических лиц. Их обвиняют в причастности к рейдерскому захвату, как свидетельствуют документы, полученные ТАСС из судебного архива.

Иск на $750 млн

От ответчиков требуют выплаты в размере не менее $750 млн. Из этой суммы не меньше $500 млн должно стать "компенсацией за нанесенный ущерб", а от $250 млн пойти на возмещение морального ущерба.

Иск был подан от имени Сергея Пойманова и Ирины Подгорной. Они, как говорится в исковом заявлении, являлись держателями контрольного пакета акций компании "Павловскгранит", специализирующейся на добыче гранитного щебня и являющейся крупнейшим предприятием такого рода в Европе. По версии истцов, ответчики вступили в сговор, чтобы "воспользоваться спадом на рынке" и осуществить рейдерский захват "Павловскгранита". Они также якобы намеревались устранить компанию как конкурента.

"Предложив как будто бы реалистичные возможности по рефинансированию, они умышленно сделали так, что Пойманов оказался в ловушке", - утверждается в заявлении. В нем также говорится, что Герман Греф "использовал свою репутацию и влияние в правительстве", чтобы не допустить начала расследований в этом отношении со стороны российских регулирующих органов.

В числе ответчиков также значатся консалтинговая группа "НЭО Центр" и ее вице-президент Олег Греф, "Сбербанк капитал" и его глава Ашот Хачатурянц, совладелец Национальной нерудной компании Юрий Жуков, а также около двух десятков других компаний и лиц. Жуков, как утверждается в исковом заявлении, был главным участником сговора.

Тайно от властей РФ

Вся незаконная операция, как утверждается в исковом заявлении, была скрыта от российских властей. Активы "Павловскгранита" были переданы под контроль Жукова. Ответчики якобы использовали офшорные компании и подставных лиц, чтобы осуществить незаконный захват предприятия. Задействованы были и американские банки, часть полученных средств была инвестирована в США.

Как следует из записей в архиве суда, материалы дела были закрыты для общественности сразу же после подачи иска. 23 декабря 2016 года PPF Management LLC подала ходатайство о раскрытии указанных материалов. Оно было удовлетворено судом 6 января 2017 года. Ответчикам якобы уже были направлены повестки о явке в суд.

Предварительные слушания назначены на 20 апреля 2017 года. Они состоятся в нью-йоркском районе Манхэттен, председательствовать на заседании будет судья Пол Гардефе. Как отмечается в базе данных суда, интересы подзащитных представляют адвокаты нескольких нью-йоркских юридических контор.

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